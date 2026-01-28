Inclusión de rapero propalestino Ghali en ceremonia inaugural de Juegos genera críticas en Italia

MILÁN, 28 ene (Reuters) - La inclusión del rapero italiano Ghali en el elenco de artistas que participarán de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina ha desatado una polémica en Italia, debido a sus acusaciones de genocidio contra Israel por la guerra en Gaza

Miembros del partido derechista italiano Liga, que forma parte del gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, han criticado la elección de Ghali, una figura de alta exposición nacida en Milán de padres tunecinos, para actuar en el acto que se celebrará en el estadio de San Siro el 6 de febrero

Ghali protagonizó una polémica hace dos años, durante el popular concurso de la canción de San Remo, cuando pidió que "se ponga fin al genocidio", en referencia a la campaña militar de Israel en Gaza

Israel ha negado haber cometido genocidio en el enclave, donde en octubre entró en vigor un frágil alto el fuego con los militantes palestinos de Hamás tras dos años de guerra

En declaraciones a la prensa local, una fuente de la Liga calificó a Ghali de "fanático propalestino" que odiaba a Israel y a la centroderecha

El ministro de Deportes, Andrea Abodi, declaró que no esperaba que Ghali utilizara el escenario olímpico para hacer política

"No me avergüenza estar en desacuerdo con las opiniones de Ghali y los mensajes que ha enviado, pero creo que un país debe ser capaz de absorber el impacto de un artista que ha expresado una opinión que no compartimos, y que no se expresará en ese escenario", declaró

Es probable que Ghali, que no ha hecho comentarios sobre la polémica, atraiga a un público más joven que otros artistas de la ceremonia inaugural, entre los que se encuentran el tenor Andrea Bocelli y la cantante pop estadounidense Mariah Carey. (Reporte de Gianluca Semeraro y Angelo Amante; escrito por Keith Weir. Editado en español por Javier Leira)