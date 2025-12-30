Inconsistentes Steelers preparan duelo decisivo tras desperdiciar oportunidad de amarrar su división

PITTSBURGH (AP) — Siempre iba a terminar así para los Steelers de Pittsburgh, ¿no es cierto?

Semana 18. En casa. Su mayor rival en lado opuesto del campo. Un lugar disponible para los playoffs en juego.

Es una propuesta que los perpetuamente erráticos Steelers habrían aceptado felizmente hace cuatro meses cuando comenzaron la temporada con el jugador más veterano de la NFL como quarterback y muchas incógnitas a su alrededor.

Curiosamente, ahora no se siente exactamente así.

No después de que la oportunidad de asegurar la División Norte de la Conferencia Americana se desvaneciera en el lodo en Cleveland el domingo, cuando Aaron Rodgers y una ofensiva que claramente extrañó al suspendido receptor DK Metcalf pasaron tres horas huyendo asustados del ala defensiva de los Browns, Myles Garrett.

La derrota —la cuarta consecutiva de Pittsburgh en las orillas del Lago Erie— preparó un enfrentamiento de todo o nada con Baltimore la próxima semana por el título de la división y el puesto en la postemporada que viene con él.

Y aunque todos, desde Rodgers hasta el entrenador Mike Tomlin y el veterano capitán defensivo Cam Heyward, intentaron darle un giro positivo, la realidad es que cuando los Steelers pisen el césped del Acrisure Stadium el próximo domingo por la noche en el último juego de la temporada regular de la NFL, serán ellos quienes carguen con toda la presión.

Tomlin dijo famosamente hace un año que la racha de fracasos en la postemporada de Pittsburgh —el club no ha ganado un juego de playoffs desde los últimos días de la administración del expresidente Barack Obama— es su carga personal.

Quizás, pero la responsabilidad recae en la franquicia en su conjunto para generar un impulso legítimo hacia adelante.

Mientras que los Steelers hicieron movimientos en la temporada baja diseñados para preparar al club para el largo plazo, como adquirir a Metcalf y al back defensivo Jalen Ramsey y darles nuevos contratos, también firmaron a Rodgers con la idea de que el ahora jugador de 42 años podría tener suficiente en el tanque para ganar uno o dos juegos a mediados o finales de enero.

Rodgers ha estado bien. Algunos días, muestra destellos de su antigua forma de MVP. Otros, parece mucho el único jugador en el campo nacido cuando Ronald Reagan era presidente. Al menos, escapará de esta temporada con su legado intacto.

Tomlin, sin embargo, tiene mucho más en juego. Aunque su currículum es tal que se acerca a ser un seguro para el Salón de la Fama algún día, se encuentra a sí mismo y a su equipo en la misma posición en la que ha estado durante la mayor parte de los últimos 15 años: al borde de la contienda.

Las reglas de la NFL estipulan que el ganador del domingo por la noche recibirá el juego de playoffs en casa que sirve como recompensa por ganar un título de división. Si los Steelers sobreviven, entrarán a una AFC abierta con la menor cantidad de victorias (10) de cualquier club en el grupo de siete equipos.

Tal como lo hicieron como comodín en 2023. Y 2021. Fueron el sexto sembrado hace un año, gracias a un desempate sobre Denver. Todas esas apariciones terminaron con derrotas de doble dígito y una salida rápida.

Tomlin insistió después de ver a su equipo ser intimidado en Baltimore en la primera ronda el pasado enero que la franquicia no estaba estancada. Preguntado por qué, el entrenador en jefe con más tiempo en el cargo en los deportes profesionales de América del Norte dijo que estancado implica desesperanza, y estaba seguro de que los Steelers no estaban desesperados porque tenían un plan.

En los últimos 12 meses, ese plan ha llevado a la franquicia de regreso a un lugar demasiado familiar: la mediocridad.

Una oportunidad para que Tomlin reinicie la narrativa y Rodgers disfrute de un último empuje en los playoffs espera con una victoria el domingo por la noche.

Está funcionando

Liberar a Alex Highsmith. A menudo considerado el "Robin" del "Batman" de T.J. Watt, Highsmith tuvo uno de los mejores juegos de su carrera en Cleveland, capturando a Shedeur Sanders dos veces, provocando un castigo por agarrar y siendo generalmente una amenaza casi cada vez que se alineaba.

Necesita ayuda

Planes de juego que no le dan el balón al ala cerrada Pat Freiermuth. Aunque Freiermuth jugó casi el 70% de las jugadas y atrapó tres pases para 63 yardas, dos de esas recepciones llegaron durante una desesperada conducción de último minuto. Eso no es suficiente en un día en que los Steelers extrañaban a Metcalf.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes