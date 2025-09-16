Independiente acuerda la llegada de Gustavo Quinteros como nuevo entrenador

BUENOS AIRES, 16 sep (Reuters) - Independiente, uno de los equipos más populares del fútbol argentino, llegó a un acuerdo con Gustavo Quinteros para que se convierta en el nuevo entrenador, confirmó el martes un portavoz.

"Hubo acuerdo total después de dos reuniones virtuales. Quinteros llegará en los próximos días al país para firmar su contrato hasta fines del año que viene", dijo a Reuters un portavoz del equipo argentino.

El experimentado director técnico de 60 años, que se consagró al frente de Vélez Sarsfield en 2024, tendrá la misión de intentar recuperar al popular club argentino que desde hace 23 años no celebra un campeonato.

El debut del nuevo DT no sería el domingo ante San Lorenzo, sino una semana más tarde frente a Racing Club, en uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino. "Asumiría el próximo lunes", indicó a Reuters una fuente cercana al entrenador.

Quinteros reemplazará a Julio Vaccari, quien presentó la renuncia el fin de semana tras perder como local ante Banfield y caer al último puesto de su zona en la liga argentina.

Días atrás, Independiente quedó además descalificado de la Copa Sudamericana luego de los incidentes en su estadio en el partido frente a la Universidad de Chile.

En su extensa carrera, Quinteros pasó además por Colo Colo, Universidad de Chile, Blooming, Bolívar, Oriente Petrolero, Emelec, Tijuana, Gremio, Tijuana, Al Nassr y Al Wasl. También dirigió a los seleccionados de Ecuador y Bolivia. (Reporte de Ramiro Scandolo, editado por Javier Leira)