Independiente alarga racha sin triunfos en liga argentina con derrota ante Vélez Sarsfield

BUENOS AIRES, 16 ago -

Independiente de Avellaneda, uno de los clubes más populares del fútbol argentino, alargó el sábado su racha sin triunfos en el torneo Clausura al perder 2-1 en su visita a Vélez Sarsfield.

Con el resultado en la quinta jornada, Independiente se mantuvo en el último lugar de la tabla de posiciones de la Zona B con dos puntos después de dos empates y tres derrotas.

En el partido disputado en el estadio José Amalfitani, Vélez se puso en ventaja a los 35 minutos con un tiro penal anotado por el juvenil Dilan Godoy.

Independiente, que jugó con un hombre menos desde los 32 minutos por la expulsión de Kevin Lomónaco, empató a los 76 minutos por intermedio de un penal marcado por el chileno Felipe Loyola.

El gol que le dio el triunfo a Vélez llegó a los 85 minutos también con un penal que convirtió el goleador Braian Romero.

"Estoy muy contento por mi primer partido como titular y por el penal que pude convertir. Esto lo soñé incontables veces", dijo Godoy a la televisión local.

Por su parte, en el estadio Tomás Ducó, Huracán sacó un agónico triunfo de 1-0 como local frente a Argentinos Juniors gracias al gol que anotó Agustín Urzi a los 87 minutos.

Argentinos terminó el encuentro con dos hombres menos por las expulsiones de Federico Fattori y Francisco Álvarez a los 37 y 81 minutos, respectivamente.

En otros partidos del sábado, el actual campeón Platense venció 2-1 como local a San Lorenzo de Almagro, mientras que Rosario Central y Deportivo Riestra igualaron 1-1.

El viernes, Tigre ganó 2-1 como visitante a Racing Club,

Unión de Santa Fe goleó 4-0 en su visita a Instituto de Córdoba, mientras que Aldosivi y Belgrano de Córdoba empataron sin goles. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)