Independiente continúa sin ganar en la liga argentina tras derrota ante San Martín

BUENOS AIRES, 19 oct - Independiente de Avellaneda, uno de los clubes más populares del fútbol argentino, cayó el domingo 1-0 en su visita a San Martín de Tucumán y continuó sin conocer el triunfo en el torneo Clausura.

Con su sexta derrota, Independiente se mantuvo con seis puntos en el último puesto de la Zona B que lidera Lanús con 26 unidades.

En el partido disputado en la provincia de San Juan, el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros falló un penal al minuto seis por intermedio del chileno Pablo Galdames.

"Le debíamos una alegría así a nuestra gente frente a un rival de esta talla, hay que seguir confiando en lo que somos. Por suerte pude atajar el penal", dijo el portero Matías Borgogno a la televisión local.

El gol que le dio la victoria a San Martín lo anotó Tomás Fernández a los 61 minutos tras una larga carrera desde la mitad del terreno, con asistencia de Juan Cavallaro.

Por su parte, en el estadio UNO de la ciudad de La Plata, Estudiantes quedó líder de la Zona A al ganar 2-0 como local a su clásico rival Gimnasia y Esgrima.

Estudiantes se ubicó en la cima de su zona con 21 puntos, dos más que el escolta Defensa y Justicia.

Los goles los anotaron el colombiano Edwuin Cetré y Guido Carrillo a los 45 y 52 minutos, respectivamente.

En otros partidos del domingo, Vélez Sarsfield venció 2-0 en su visita a Sarmiento de Junín y Rosario Central ganó 1-0 como local a Platense.

El sábado, River Plate dejó atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas al superar 2-0 a Talleres, Banfield venció 2-1 a Independiente Rivadavia, mientras que Boca Juniors perdió 2-1 ante Belgrano.

El viernes, Racing Club venció 1-0 a Aldosivi, Argentinos Juniors ganó 3-1 a Newell's Old Boys y Lanús sacó un triunfo de 2-0 ante Godoy Cruz. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)