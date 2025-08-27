Independiente contra U de Chile ante Conmebol: "Su accionar es cómplice y vergonzoso" por violencia

BUENOS AIRES (AP) — Independiente de Argentina desligó su responsabilidad por los graves incidentes que provocaron la cancelación del partido en su estadio ante Universidad de Chile hace una semana por los octavos de final de la Copa Sudamericana y acusó a la parcialidad visitante de ejecutar un “plan de violencia premeditado”.

“Independiente no fue responsable de los hechos, sino víctima de ataques violentos, premeditados e intencionados por parte de un grupo de delincuentes que vino a nuestra casa con un único objetivo: generar incidentes”, dijo su presidente Néstor Grindetti en una declaración a la prensa el miércoles para brindar detalles del descargo ante la Conmebol, que debe resolver sobre el futuro de la serie.

Los estatutos de la entidad sudamericana atribuyen las mayores responsabilidades al club anfitrión en la organización y seguridad de los partidos, por lo que Independiente se expone a quedar eliminado del certamen e incluso podría recibir una dura sanción económica.

Más de 100 hinchas chilenos fueron detenidos y 19 hospitalizados, dos de ellos en grave estado, cuando barrabravas de Independiente vulneraron los controles de seguridad e ingresaron a la tribuna visitante para atacar salvajemente a un grupo de simpatizantes de la U.

Gran parte de la parcialidad visitante había sido desalojada previamente por vandalizar instalaciones del club anfitrión y utilizarlas como proyectiles para agredir a los hinchas del Rojo ubicados en una tribuna inferior.

La gravedad de los incidentes motivaron la intervención del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien ordenó al ministro de Interior viajar a Buenos Aires para asistir a sus compatriotas y reunirse con altos funcionarios argentinos.

“El partido se canceló exclusivamente por la violencia de la parcialidad visitante”, remarcó Grindetti, y destacó que “viene sembrando violencia en los últimos partidos”.

El dirigente detalló que “destruyeron cámaras de seguridad para evitar ser identificados, provocaron un foco de incendio y vandalizaron sanitarios, butacas y estructura de hormigón con el único fin de utilizarlos como proyectiles… A eso se sumó el ingreso de bombas de estruendo y armas blancas, lo que demuestra que no se trató de desmanes improvisados sino un plan de violencia premeditado destinado a generar caos y forzar la suspensión del partido”.

Respecto al accionar violento de los barrabravas del Rojo, Grindetti dijo que “los condenamos enérgicamente y vamos a exigir que esas personas nunca más pisen una cancha de futbol. No podemos decir lo mismo de la U de Chile ni de sus dirigentes.

Su accionar es cómplice y vergonzoso”.

El partido cancelado con el marcador 1-1 (2-1 en el global de la serie a favor de la U de Chile) no va a reanudarse y la unidad disciplinaria de la Conmebol deberá expedirse sobre los hechos.

Conmebol también podría imponer una sanción ejemplar contra ambos equipos: dejarlos afuera de la Copa Sudamericana e impedirles disputar competencias internacionales el próximo año.

Alianza Lima de Perú aguarda a su rival en los cuartos de final.

“Confiamos en que la Conmebol valore la verdad y actúe con justicia, equilibrio y proporcionalidad como corresponde a una institución que debe velar por el desarrollo del futbol sudamericano”, concluyó Grindetti.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes