Independiente de Argentina, descalificado de la Sudamericana 2025 tras violencia en estadio

Independiente de Argentina fue descalificado de la Copa Sudamericana 2025 por los violentos enfrentamientos entre hinchas que obligaron a la cancelación de su partido de octavos de final contra la Universidad de Chile hace dos semanas en Buenos Aires, informó este jueves la Conmebol.

El cuadro argentino además deberá jugar sus siguientes 14 partidos en torneos de la Conmebol sin su público -siete de local y siete de visitante- y fue multado con US$250.000, entre otras sanciones, según el fallo conocido por la AFP.

El equipo chileno, en tanto, avanzará a cuartos de final de la Sudamericana, donde enfrentará a Alianza Lima de Perú, pero recibió una sanción económica de US$270.000 y tampoco podrá contar con sus aficionados en sus siguientes 14 cotejos internacionales.

