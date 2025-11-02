Independiente deja último lugar tras golear a Atlético Tucumán en liga argentina

BUENOS AIRES, 1 nov - Independiente de Avellaneda, uno de los clubes más populares del fútbol argentino, goleó el sábado 3-0 como local a Atlético Tucumán y salió del último lugar de la tabla de posiciones del torneo Clausura.

El "Rojo", que sumó su segundo triunfo consecutivo tras pasar 12 jornadas sin ganar, llegó a 12 puntos en la tabla de posiciones de la Zona B con lo cual superó a Platense y Godoy Cruz, que quedaron con 11 y 10 unidades, respectivamente.

"Revertimos la situación y dimos vuelta la página, ahora tenemos que ir a buscar los puntos que nos quedan. Me estoy volviendo a encontrar conmigo, me siento bien y cómodo dentro de la cancha, y nada mejor que se vea reflejado en los resultados del equipo", dijo el mediocampista chileno Felipe Loyola a la televisión local tras el triunfo de su equipo.

Los goles del partido disputado en el estadio Libertadores de América los anotaron el uruguayo Matías Abaldo, el paraguayo Gabriel Ávalos y Loyola a los 25, 30 y 55 minutos, respectivamente.

En el último minuto del encuentro, el portero Matías Mansilla atajó un penal a Ávalos, luego de una infracción del paraguayo Clever Ferreira.

Atlético Tucumán finalizó el encuentro con dos hombres menos por las expulsiones de Ignacio Galván y Ferreira a los 58 y 89 minutos, respectivamente.

Por su parte, en el estadio José Amalfitani, Talleres de Córdoba venció 1-0 en su visita a Vélez Sarsfield con un gol de Mateo Cáceres a los 48 minutos.

En otros partidos del sábado, Aldosivi de Mar del Plata ganó 3-1 como local a Independiente Rivadavia, y Barracas Central derrotó 2-0 en su estadio a Argentinos Juniors.

El viernes, San Lorenzo de Almagro ganó 1-0 a Deportivo Riestra, Rosario Central derrotó 3-1 como visitante a Instituto de Córdoba y Unión de Santa Fe venció 1-0 a Newell's Old Boys. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)