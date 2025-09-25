Independiente del Valle elimina en penales 5-4 a Once Caldas en cuartos de la Sudamericana

El ecuatoriano Independiente del Valle se clasificó el miércoles para las semifinales de la Copa Sudamericana al vencer en definición por penales 5-4 de visita al Once Caldas de Colombia.

El Matagigantes ecuatoriano, que había perdido 2-0 en Quito hace siete días, logró igualar el marcador global en el estadio Palogrande de Manizales con un doblete de Michael Hoyos.

De esa manera la serie se decidió desde los doce pasos donde el equipo ecuatoriano anotó cinco de sus seis remates y el Once Caldas solo cuatro.

En semifinales el Independiente del Valle enfrentará al Atlético Mineiro, que más temprano eliminó al Bolívar de La Paz.

vd/ma