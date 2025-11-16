Independiente queda fuera de postemporada en Argentina pese a triunfo ante líder Rosario Central

BUENOS AIRES, 15 nov - Independiente, uno de los clubes más populares del fútbol argentino, quedó el sábado fuera de la postemporada del torneo Clausura a pesar de ganar 1-0 como local al líder Rosario Central en la última jornada de la temporada regular.

El "Rojo", que sacó su cuarto triunfo consecutivo, se ubicó en el undécimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo B con 18 puntos, sin opción de ir a los octavos de final, donde avanzan los ocho primeros de cada zona.

Las 12 jornadas iniciales sin victorias condenaron al conjunto dirigido por Gustavo Quinteros a quedarse sin su boleto a la lucha por el título.

"Fue un año con altibajos, lo que hizo que hoy nos quedemos en la puerta de la clasificación. No era nuestra meta, nuestra meta era llegar a esta fecha del torneo con otras chances, hay cosas por corregir", dijo el portero de Independiente, Rodrigo Rey, a la televisión local.

Rosario Central, clasificado varias jornadas atrás, se quedó con el primer puesto con 31 unidades en la tabla, una por encima del escolta Lanús y tres de diferencia con Deportivo Riestra.

En el partido disputado en el estadio Libertadores de América, el gol que le dio el triunfo a Independiente lo anotó el paraguayo Gabriel Ávalos a los 28 minutos.

En otro partido del sábado, en el estadio Pedro Bidegain, San Lorenzo de Almagro clasificó a la liguilla en el quinto puesto del Grupo B tras igualar 1-1 como local ante Sarmiento de Junín.

Nicolás Tripicchio abrió el marcador para San Lorenzo al minuto dos, mientras que Carlos Villalba empató para Sarmiento a los 93.

Por su parte, San Martín y Godoy Cruz perdieron la categoría y jugarán la próxima temporada en la segunda división tras caer 4-2 con Aldosivi e igualar 1-1 con Riestra, respectivamente.

La jornada comenzó el viernes con la victoria de 3-1 como local de Lanús sobre Atlético Tucumán. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)