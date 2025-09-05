Independiente repudia a Conmebol, dice que descalificación de la Sudamericana es "antecedente nefasto"

BUENOS AIRES, 5 sep (Reuters) - Independiente de Argentina emitió el viernes un comunicado en términos inusualmente duros en repudio a la Conmebol, tras el fallo que descalificó al equipo de la Copa Sudamericana por los actos violentos ocurridos en su estadio durante el partido ante Universidad de Chile por los octavos de final del torneo.

En la carta dirigida al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, Independiente calificó de "antecedente nefasto" el fallo, por haber otorgado "el premio de clasificación desde un escritorio" al equipo que inició "la violencia más brutal contra los hinchas rivales".

En el fallo, el organismo sudamericano descalificó a Independiente y decidió que Universidad de Chile avance a los cuartos de final de la Sudamericana.

"Este fallo (...) envía un mensaje devastador y contradictorio a toda Sudamérica: los violentos de siempre pueden salirse con la suya", dijo el club en el comunicado.

En la carta, Independiente pidió además que la Conmebol "elimine" toda referencia al club en su museo en la sede en Paraguay.

A su vez, el popular equipo argentino exigió que "restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados por Independiente al museo".

Durante el partido cancelado el 20 de agosto en Buenos Aires, aficionados del equipo chileno arrojaron objetos a la hinchada local, que reaccionó ingresando al sector visitante para golpearlos en medio de la falta de acción de las fuerzas de seguridad.

La unidad de disciplina de la Conmebol impuso además al club de Avellaneda una multa de US$250.000 y a su rival una sanción económica de US$270.000. Ambos deberán jugar siete partidos de local a puertas cerradas y siete como visitante sin la presencia de sus aficionados pero no los descalificó de futuros torneos regionales.

Conmebol dijo a Reuters que todavía no había recibido una notificación oficial del comunicado de Independiente debido a un feriado en Paraguay, donde se encuentra su sede. (Reporte de Ramiro Scandolo, editado por Javier Leira)