India acoge una cumbre mundial sobre IA en la que participan empresas como Google y OpenAI

Por Munsif Vengattil

NUEVA DELHI, 16 feb (Reuters) -

Los máximos ejecutivos de los gigantes globales de la inteligencia artificial (IA) se reunirán esta semana en Nueva Delhi con varios líderes mundiales para celebrar una importante cumbre sobre IA, en un momento en el que India está tratando de atraer más inversiones en el sector. El país se está convirtiendo en un foco de interés para las empresas de IA, Microsoft y Amazon han comprometido una inversión conjunta de 68.000 millones de dólares en IA e infraestructura en la nube hasta 2030.

Las autoridades indias están posicionando la Cumbre sobre el Impacto de la IA en India, que comenzó el lunes, como una plataforma para amplificar las voces de los países en desarrollo en la gobernanza mundial de la IA. Delhi es la primera este evento mundial se celebra en un país en desarrollo.

"El tema de la cumbre es (...) bienestar para todos, felicidad para todos, lo que refleja nuestro compromiso compartido de aprovechar la inteligencia artificial para el progreso centrado en el ser humano", publicó el primer ministro de India, Narendra Modi, en la red social X.

Entre los principales ponentes de la cumbre se encuentran el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, el presidente de Reliance

, Mukesh Ambani, y el director ejecutivo de Google DeepMind, Demis Hassabis, que intervendrá en el evento el jueves.

Modi también compartirá escenario ese día con el presidente francés, Emmanuel Macron, que visita India como parte de un viaje bilateral más amplio.

A lo largo de las principales carreteras de Delhi se han colgado grandes pancartas promocionando la cumbre con el retrato de Modi tipo de campaña de relaciones públicas por la que el primer ministro se ha dado a conocer.

India, que aún no ha producido un modelo de IA de vanguardia dominante a nivel mundial que rivalice con los de Estados Unidos o China, apuesta por que su ventaja competitiva radica en el despliegue a gran escala más que en el desarrollo de modelos fundamentales.

El Estudio Económico de India, publicado el mes pasado, instaba al Gobierno a centrarse en la "innovación impulsada por las aplicaciones" en lugar de perseguir megamodelos de vanguardia.

La estrategia cuenta con el respaldo de una importante adopción a nivel nacional: con más de 72 millones de usuarios diarios de ChatGPT a finales de 2025, India ya se ha convertido en el mayor mercado de usuarios de OpenAI.

Pero la rápida adopción de la IA también está amenazando los puestos de trabajo en el sector de las tecnologías de la información de India, valorado en 283.000 millones de dólares, y el banco de inversión Jefferies prevé que los centros de atención telefónica podrían sufrir una caída del 50% en sus ingresos debido a la adopción de la IA para 2030. (Información de Munsif Vengattil en Nueva Delhi; edición de Aditya Kalra y Kate Mayberry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)