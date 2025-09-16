India afirma que mantuvo conversaciones comerciales "positivas" con EE.UU. por los aranceles

India afirmó que las conversaciones comerciales con Estados Unidos el martes fueron "positivas" y que ambos países van a "intensificar esfuerzos" para cerrar un acuerdo por los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump al país.

India y Estados Unidos mantienen tensas relaciones bilaterales tras la decisión de Trump de imponer aranceles del 50% a los productos indios el mes pasado, en represalia por las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, que, según funcionarios de la Casa Blanca, contribuyen a financiar la guerra en Ucrania.

Sin embargo, las declaraciones de líderes de ambos países de la última semana fueron más conciliadoras y funcionarios comerciales indios y estadounidenses mantuvieron conversaciones este martes en Nueva Delhi, con la participación del representante comercial adjunto de Estados Unidos para el Sur y Centro de Asia, Brendan Lynch.

"Reconociendo la importancia duradera del comercio bilateral entre India y Estados Unidos, las conversaciones fueron positivas y con miras al futuro, abarcando varios aspectos del acuerdo comercial", afirmó el Ministerio de Comercio indio en un comunicado emitido el martes por la noche.

"Se decidió intensificar los esfuerzos para lograr la pronta conclusión de un acuerdo comercial mutuamente beneficioso", agregó el Ministerio.

India no ha podido llegar a un acuerdo para aliviar su carga arancelaria a pesar de ser uno de los primeros países en iniciar negociaciones comerciales con Washington.

Los exportadores del país más poblado del mundo ya han advertido sobre la cancelación de pedidos y posibles pérdidas significativas de empleos debido a los aranceles.

La decisión de Trump de aumentar los gravámenes a los productos indios de 25% a 50%, mezclando la guerra con el comercio internacional, ha complicado aún más las cosas.

Los expertos creen que, a pesar de que ambas partes avanzan, un acuerdo comercial requerirá de arduas negociaciones.

"Cualquier progreso depende de que Washington revierta el arancel del 25% vinculado al petróleo. Sin eso, no hay avance viable, ni política ni económicamente", dijo el martes Ajay Srivastava, del Global Trade Research Initiative, un centro de estudios con sede en Nueva Delhi.

