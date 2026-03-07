India afirma su autonomía ante EEUU para comprar petróleo ruso

India reivindicó el sábado que "nunca ha dependido" de la luz verde de ningún país para comprar petróleo ruso, en respuesta al anuncio de Washington el jueves de que había autorizado temporalmente a Nueva Delhi para hacerlo.

"India nunca ha dependido de la autorización de otro país para comprar petróleo ruso", dijo el servicio de comunicación del gobierno en una nota.

"India continúa importando petróleo ruso incluso en febrero de 2026 y Rusia se mantiene como el primer proveedor de crudo de India", añade el texto.

El jueves, el gobierno estadounidense dijo haber autorizado durante un mes las entregas de petróleo ruso sancionado a India.

El gigante asiático, que depende en gran parte de las importaciones de hidrocarburos, afirmó que la guerra en Oriente Medio podía impactar gravemente su economía.

Según un documento publicado por el Departamento del Tesoro, la autorización es válida hasta el 3 de abril. Su secretario, Scott Bessen, declaró que esta derogación se acordó para "permitir que el petróleo continúe alimentando el mercado mundial".

"Esta medida temporal no aportará una ventaja financiera significativa al gobierno ruso, porque solo autoriza a las transacciones de petróleo ya bloqueado en el mar", agregó.

Estados Unidos, así como la Unión Europea y los países de G7, han implementado progresivamente desde 2022 varios paquetes de sanciones contra el sector petrolero ruso para reducir la capacidad de financiación de Moscú para la guerra en Ucrania.

India, sin embargo, continuó e incluso aumentó las compras de crudo ruso, vendido por debajo del valor de mercado, y se convirtió en uno de sus principales clientes después de China.

Para forzar a India a no comprar más petróleo ruso, el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso en agosto aranceles adicionales del 25% sobre ciertos productos indios, aunque un acuerdo posterior limitó estas tarifas.