India.- Al menos nueve muertos por las fuertes lluvias en el noroeste de India

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos nueve personas han muerto este martes a causa de las fuertes lluvias registradas en el estado indio de Jammu y Cachemira, situado en el noroeste del país, donde las precipitaciones han causado estragos durante los últimos tres días.

Las autoridades locales, que han alertado de que varios ríos, como el Tawi y el Chenab, han registrado un aumento significativo del caudal, han advertido de las graves consecuencias que acarrean los corrimientos de tierra.

Así, han explicado que varias carreteras han tenido que ser cerradas, incluida la autopista que una Jammu con Srinagar, al tiempo que han informado de que un cuarto puente se ha derrumbado en la zona de Bhagwati Nagar, según informaciones del diario 'The Hindustan Times'.

Entre los nueve fallecidos, al menos cuatro han muerto y otros 14 han resultado heridos por un deslave en la ruta de que lleva al templo de Vaishno Devi, en lo alto de la montaña de Trikuta.

Los servicios de búsqueda y rescate siguen adelante con las labores en un intento por hallar el mayor número posible de supervivientes.

Mientras, el ministro principal de Jammy y Cachemira, Omar Abdulá, ha convocado una reunión de emergencia para supervisar las medidas de mitigación de inundaciones y tomar las medidas necesarias.

"La situación en muchas partes del estado es muy grave. He cogido el primer vuelo disponible hasta la zona para supervisar personalmente la situación", ha aclarado.

Por su parte, las autoridades meteorológicas del país han emitido alertas rojas para varios distritos, como Punch, Mirpur, Rajouri, Kulgam, Reasi, Jammu, Samba, Kathua, Kishtwar, Udhampur, Ramban y Doda.