India: Al menos ocho muertos por las fuertes lluvias en Calcuta
India: al menos ocho muertos por las fuertes lluvias en Calcuta
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -
Al menos ocho personas han muerto este martes en la ciudad de Calcuta, situada en el estado indio de Bengala Occidental, debido a las lluvias torrenciales registradas durante los últimos días en la localidad y sus alrededores, según han informado las autoridades del país asiático.
Entre los fallecidos se encuentran tres personas que han perecido tras resultar electrocutadas, tal y como indican las informaciones recogidas por la cadena de televisión NDTV, que apuntan a que más de un centenar de vuelos se han visto afectados.
Las lluvias, que han ganado intensidad en el este y el sur de la ciudad, han provocado también retrasos en las redes de ferrocarril, además de la suspensión de las clases por motivos de seguridad.
Algunas de estas zonas han constatado entre 264 y 332 litros por metro cuadrado en cuestión de horas, lo que ha llevado al alcalde, Firhad Hakim, a alertar de las posibles consecuencias. "Es la primera vez que veo el nivel del agua tan alto en la ciudad", ha lamentado.
Otras noticias de India
- 1
Pampita recuperó “lo más valioso” que le habían robado de su casa en Barrio Parque
- 2
Retenciones cero: cuál es el costo fiscal de la medida y el pedido de los economistas al Gobierno
- 3
¿Ahora sí se comprarán dólares? Cinco preguntas que dejaron las medidas anunciadas por el gobierno de Milei
- 4
Por qué hay tantas casas vacías en España si vive una “emergencia habitacional”