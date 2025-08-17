India: Al menos siete muertos por nuevas inundaciones en la Cachemira india
India: Al menos siete muertos por nuevas inundaciones en la Cachemira india
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -
Al menos siete personas han muerto este domingo en el distrito de Kathua, ubicado en el estado indio de Jammu y Cachemira, debido a las fuertes inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las lluvias monzónicas registradas en la zona.
El ministro principal de la región, Omar Abdulá, ha transmitido sus condolencias por "la trágica pérdida de vidas y los daños causados por los deslizamientos de tierra en varias zonas del distrito de Kathua, incluyendo Jodh Khad y Juthana".
Numerosos equipos de emergencia se han trasladado a la zona para ayudar con las labores de rescate y retirada de los escombros. Esto se produce después de que las inundaciones en el distrito de Kishtwar se cobraran hace unos días la vida de al menos 60 personas.
Según la Autoridad Estatal de Gestión de Desastres (HPSDMA), un total de 261 personas han muerto entre el 20 de junio y el 16 de agosto en el estado indio de Himachal Pradesh debido a la temporada de lluvias monzónicas.
Otras noticias de Inundaciones
- 1
Eva De Dominici enfrentó las críticas por su papel en Homo Argentum y se refirió a las comparaciones con Thelma Fardin
- 2
Cuatrocientos años de historia para una estancia que todavía se mantiene en pie
- 3
Meryl Streep dio a conocer quién fue el actor que mejor la besó: “Nadie lo hizo como él”
- 4
A los 81 años, murió el actor Alberto Martín tras una grave enfermedad