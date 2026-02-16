India alberga una cumbre global sobre el impacto de la IA

La Cumbre sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial (IA) comenzó este lunes en Nueva Delhi con grandes temas en la agenda, desde las consecuencias para el empleo hasta la seguridad de los niños.

Está prevista la participación de ejecutivos como Sam Altman, de OpenAI, y Sundar Pichai, de Google, además de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Emmanuel Macron (Francia).

Aunque la enorme demanda de inteligencia artificial generativa impulsa las ganancias y la cotización de las empresas tecnológicas, crece la preocupación sobre sus consecuencias para la sociedad.

Esta cumbre de cinco días se propone definir una "hoja de ruta compartida para la gobernanza y la colaboración global en la IA".

Se trata de la cuarta cumbre mundial dedicada a la IA, tras las citas celebradas en Francia, Corea del Sur y el Reino Unido.

En esta edición, considerada la mayor hasta la fecha, el Gobierno indio espera a decenas de miles de visitantes, además de a 20 gobernantes y 45 delegaciones ministeriales.

La cumbre "enriquecerá el discurso global sobre diversos aspectos de la IA, como la innovación, la colaboración, el uso responsable y más", escribió en X el primer ministro indio, Narendra Modi.

En la concurrida sede de la conferencia se celebran paneles y mesas redondas sobre temas que van desde cómo la IA puede hacer más seguras las peligrosas carreteras de India hasta cómo las mujeres del sur de Asia interactúan con esta tecnología.

- Tres "sutras" -

La reunión de 2023 en el Reino Unido se denominó Cumbre de Seguridad de la IA, pero el nombre de los encuentros ha cambiado a medida que aumentaban su envergadura y alcance.

En la Cumbre de Acción sobre la IA, celebrada el año pasado en París, decenas de países firmaron una declaración que pedía esfuerzos para regularla para que sea "abierta" y "ética".

Sin embargo, Estados Unidos no firmó esa declaración. El vicepresidente, JD Vance, advirtió de que "un exceso de regulación [...] podría matar a un sector transformador justo cuando está despegando".

La cumbre de Nueva Delhi se centra en tres temas (personas, progreso y planeta), denominados los tres "sutras" o principios del sector.

"Hay un margen real para el cambio", aunque puede que no ocurra con la rapidez necesaria para evitar daños a los menores de edad, afirmó Kelly Forbes, directora del AI Asia Pacific Institute.

Los organizadores destacan que la cumbre de este año es la primera organizada por un país en desarrollo.

"La cumbre dará forma a una visión compartida de la IA que realmente sirva a la mayoría, no solo a unos pocos", señaló el Ministerio indio de Tecnología.

En 2025, India escaló hasta el tercer puesto, por encima de Corea del Sur y Japón, en una clasificación global anual de competitividad en IA elaborada por investigadores de la Universidad de Stanford.

Pero, a pesar de los planes de infraestructuras a gran escala y las ambiciones de innovación, los expertos sostienen que al país aún le queda un largo camino para poder rivalizar con Estados Unidos y China.

A escala global, la IA podría amenazar puestos de trabajo en sectores que van desde el desarrollo de software y la industria manufacturera hasta el cine.

Sectores importantes en India como los de atención al cliente y soporte técnico son particularmente vulnerables.

Las acciones de las empresas de externalización se han desplomado en los últimos días, en parte debido a los avances en las herramientas de asistencia por IA.

Según el empresario Peush Bery, las herramientas de voz con IA "eliminarán definitivamente" los centros de llamadas.

Aunque al mismo tiempo "surgen nuevos empleos, surgen nuevos campos", como el tratamiento de datos para garantizar que las herramientas de IA puedan reconocer acentos diferentes, afirmó Bery a AFP.