India.- AMP.- Ascienden a 25 los muertos por un incendio en una discoteca en India

MADRID, 7 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades del estado indio de Goa, en el oeste del país, han elevado a 25 la cifra de fallecidos por quemaduras y asfixia y a al menos seis la de heridos como consecuencia de un incendio producido tras una explosión —cuyas causas aún se desconocen— que ha arrasado una discoteca de la villa de Arpora.

Así lo ha indicado el ministro principal de Goa, Pramod Sawant, que previamente había notificado 23 defunciones, en una publicación en su cuenta en la red social X en la que ha detallado que los seis heridos se encuentran "estables y recibiendo la mejor atención médica".

"He ordenado una investigación judicial sobre todo el incidente para determinar la causa y determinar las responsabilidades", ha reiterado.

"Hoy es un día muy doloroso para todos en Goa. Un grave incendio en Arpora se cobró la vida de 23 personas. Estoy profundamente afligido y ofrezco mis más sinceras condolencias a todas las familias en duelo en este momento de pérdida inimaginable", comunicaba horas antes el propio Sawant, también vía X, tras una visita al lugar del incidente.

Sobre el terreno, el ministro avanzó ya la puesta en marcha de una investigación exhaustiva sobre lo sucedido en Arpora para dilucidar "la causa exacta del incendio" y comprobar "si se cumplieron las normas de seguridad contra incendios y las normas de construcción".

"Los responsables se enfrentarán a las medidas más rigurosas que establece la ley; cualquier negligencia será sancionada con firmeza", apostilló.

Las víctimas son tres mujeres y 20 hombres. Algunos de los fallecidos eran turistas, mientras que la mayoría eran trabajadores locales que se encontraban en el sótano del restaurante en el que se produjo la explosión, de acuerdo con declaraciones del diputado del BJP (Partido Popular Indio), Michael Lobo, recopiladas por el diario indio 'Times of India'.

El diputado ha calificado el siniestro como "muy preocupante" y ha subrayado que "se ha vuelto imprescindible realizar una revisión de seguridad en todos los clubes de Goa", lamentando que este incendio ha generado una seria preocupación en un destino que siempre ha sido considerado seguro para los visitantes.

Por su parte, la Policía ha recuperado ya todos los cuerpos y ha iniciado las pesquisas para determinar el origen del fuego.