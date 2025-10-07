India: Aumentan a 36 los muertos por las fuertes lluvias en el estado de Bengala Occidental, en India

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos 36 personas han muerto debido a las fuertes lluvias y corrimientos de tierra registrados en el norte del estado de Bengala Occidental, en India, durante los últimos días, según han informado las autoridades del país, que han alertado de que varias personas continúan desaparecidas.

El ministro de Desarrollo del estado, Udayan Guha, ha alertado de que la situación sigue siendo muy peligrosa en la zona, donde miles de turistas han quedado atrapados en zonas montañosas. Así, ha confirmado que de momento se han contabilizado más de 35 víctimas mortales en los distritos de Darjeeling y Jalpaiguri.

En este sentido, ha indicado que la cifra de muertos ha aumentado tras el hallazgo de varios cadáveres durante la noche a medida que las precipitaciones obstaculizan las operaciones de búsqueda y rescate, según informaciones de la cadena de televisión NDTV.

Por su parte, la ministra principal del estado, Mamata Banerjee, ha indicado que este tipo de inundaciones dejan a su paso una "destrucción provocada por el hombre", al tiempo que ha anunciado una serie de indemnizaciones para las familiares de los fallecidos.

Entre las áreas más afectadas se encuentran las de Mirk, Sujiapojri y Jorebunglow, en Darjeeling, además de Nagrakata y Jalpaiguri. Las operaciones de la Fuerza Nacional de Respuesta ante los Desastres Naturales (NDRF, por sus siglas en inglés) siguen adelante, según ha especificado.