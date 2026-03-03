India busca fuentes alternativas de suministro energético ante la interrupción del estrecho de Ormuz

Por Nidhi Verma

NUEVA DELHI, 3 mar (Reuters) -

India está buscando fuentes alternativas para importar petróleo crudo, gas licuado ‌de petróleo y gas ‌natural ⁠licuado con el fin de prepararse por si el conflicto en Oriente Medio se prolonga durante más de 10-15 días, según ​informó el ⁠martes ⁠una fuente gubernamental.

El transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, entre Irán y ​Omán, por donde circula alrededor de una quinta parte del petróleo ‌que se consume en todo el mundo, ​así como grandes cantidades de gas, ​se ha paralizado casi por completo después de que los buques de la zona fueran atacados como represalia de Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

El Gobierno está siguiendo de cerca la situación y "confía razonablemente en que, si se ​cierra una fuente, se abrirá otra", dijo la fuente a los periodistas.

Las refinerías indias procesan alrededor ⁠de 5,6 millones de barriles diarios de crudo, y aproximadamente el 40% de sus importaciones de crudo ‌pasan por el estrecho de Ormuz, añadió.

El país del sur de Asia cuenta con reservas de crudo suficientes para satisfacer la demanda durante unos 25 días. Además, las refinerías tienen reservas de gasóleo, gasolina y gas licuado de petróleo para 25 días, añadió.

Sin embargo, la situación es más delicada en lo ‌que respecta al gas natural. India solo dispone de unos pocos días de suministro de ⁠GNL después de que su mayor proveedor, Qatar, detuviera la producción ‌de GNL el lunes.

"Si Qatar no reanuda la producción ⁠en los próximos días, es posible que tengamos que ⁠buscar alternativas y tomar medidas adicionales", dijo.

Las empresas indias ya han reducido el suministro de gas a algunos clientes industriales desde el lunes.

La fuente no mencionó si las refinerías indias aumentarían las compras de petróleo ruso.

En los últimos ‌meses, las refinerías indias redujeron las compras ​de petróleo ruso para evitar los aranceles punitivos impuestos por el presidente Donald Trump y ayudar a Nueva Delhi a cerrar un acuerdo comercial provisional con Washington. (Información de Nidhi Verma, edición ‌de YP Rajesh y Alison Williams; edición en español de Paula Villalba)