India busca mejores acuerdos petroleros ante ralentización de importaciones rusas, dice ministro

Por Nidhi Verma

NUEVA DELHI, 23 ene (Reuters) - La India puede aprovechar su creciente demanda de energía para ⁠negociar mejores acuerdos de suministro ⁠de petróleo y gas, dijo el viernes el ministro de Petróleo, Hardeep Singh Puri, mientras sus refinerías siguen buscando alternativas al ⁠petróleo ‌ruso.

La ​India se convirtió en el principal comprador de crudo ruso con descuento tras ​la invasión de Ucrania por Moscú en febrero de 2022, pero ‌las dificultades planteadas por las sanciones occidentales llevaron ‌a las refinerías indias a aumentar ​las importaciones de otras fuentes.

Los funcionarios indios han tenido cuidado de evitar referirse directamente a las importaciones de petróleo ruso, pero Puri dijo que los suministros de "una fuente" que habían aumentado después de febrero de 2022, ahora estaban disminuyendo.

Los datos obtenidos de fuentes comerciales mostraron que las importaciones de petróleo ruso de la India cayeron a ⁠su nivel más bajo en dos años en diciembre, elevando la participación de la OPEP en ​las importaciones a un máximo de 11 meses.

La creciente demanda de petróleo de India le da "un poco de posicionamiento dentro del mundo" para negociar mejores acuerdos, dijo Puri.

El tercer mayor importador y consumidor de petróleo del mundo no debería tener problemas para cubrir sus necesidades, dada la abundancia de la oferta ⁠mundial y el aumento de la producción en países como Brasil, Guyana, Surinam ​y Estados Unidos.

Las refinerías indias han estado comprando más petróleo de países de Oriente Medio, África y Sudamérica para compensar la caída de las importaciones de petróleo ruso, lo ‍que se espera que ayude a India a negociar un acuerdo arancelario con Washington.

Puri dijo que Bharat Petroleum Corp Ltd había duplicado el tamaño de su contrato anual con la brasileña Petrobras.

Indian Oil Corp, la principal refinería del país, compró 7 millones de barriles de ​petróleo, incluidos los de la brasileña Petrobras, para cargar en marzo en sustitución del petróleo ruso, según fuentes comerciales.

IOC compró el mes pasado su primer petróleo colombiano y por primera vez crudo ‍ecuatoriano Oriente.

(Reporte de Nidhi Verma; Editado en Español por Ricardo Figueroa)