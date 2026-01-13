India caza un elefante agresivo que ya provocó la muerte de 20 personas

Agentes de vida silvestre de la India buscaban este martes a un elefante al que se responsabiliza de haber matado al menos a 20 personas y herido a otras 15 en los bosques de Jharkhand, anunciaron vecinos y autoridades.

El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.

"Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente", dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.

Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.

Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.

Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.

El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.

"Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos", señaló un dirigente local.

Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.

Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.

Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.