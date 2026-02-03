India comprará más petróleo, armas y aviones a EEUU y le dará acceso a productos agrícolas

Por Shivangi Acharya

NUEVA DELHI, 3 feb (Reuters) -

India ha acordado comprar crudo, productos de defensa y aviones a Estados Unidos, al tiempo que abre parcialmente su sector agrícola, muy ⁠protegido, en virtud de un acuerdo comercial, ⁠según un funcionario del Gobierno, tras meses de tensiones entre ambas partes.

El presidente Donald Trump anunció el lunes

acuerdo comercial

con India que reduce los aranceles estadounidenses sobre los productos indios del 50% al 18% ⁠a cambio ‌de que el ​país asiático detenga las compras de petróleo ruso y reduzca las barreras comerciales.

Trump afirmó que India ha acordado comprar ​más productos estadounidenses, con un aumento de las compras de hasta millones de dólares, incluyendo energía, carbón, tecnología, productos agrícolas ‌y otros.

El funcionario del Gobierno indio, que no quiso ser identificado, dijo ‌que India ha acordado comprar productos estadounidenses, incluidos ​telecomunicaciones y productos farmacéuticos, y ha ofrecido acceso al mercado para algunos productos agrícolas, como parte de los compromisos de Nueva Delhi en virtud del acuerdo.

India ofreció recientemente acceso selectivo al mercado para productos agrícolas a la Unión Europea en el marco de un acuerdo comercial.

El país asiático también ha reducido los aranceles sobre los automóviles importados para responder a las demandas inmediatas de Washington de concluir la primera fase del acuerdo, añadió el funcionario.

El Ministerio de Comercio de India no respondió inmediatamente a un correo electrónico en el que se le pedía su opinión.

Las exportaciones ⁠de India a los Estados Unidos aumentaron un 15,88% interanual hasta alcanzar los 85.500 millones de dólares entre enero y noviembre, mientras que las ​importaciones se situaron en 46.080 millones de dólares, según datos del Gobierno indio.

"El compromiso de comprar productos estadounidenses abarca sectores como el farmacéutico, las telecomunicaciones, la defensa, el petróleo y la aeronáutica. Se llevará a cabo a lo largo de los años", declaró la fuente a Reuters.

El funcionario afirmó que en los próximos meses se negociará un pacto más amplio con Estados Unidos.

EL ACUERDO MEJORA LA CONFIANZA

El anuncio del acuerdo comercial entre India y Estados Unidos ha reducido en gran medida la incertidumbre global, ⁠según declaró el martes la secretaria de Asuntos Económicos , Anuradha Thakur, en un acto celebrado en Nueva Delhi. También ha mejorado la ​confianza de los inversores. El índice bursátil de referencia de India, el Nifty 50, subía casi un 3% y la rupia se revalorizaba más de un 1% hasta situarse en 90,40 por dólar en las primeras operaciones.

El arancel del 18% ofrecido a India es inferior al de sus homólogos ‍asiáticos y llega en el momento oportuno, mientras los exportadores aún están negociando los contratos anuales con sus clientes estadounidenses, según la fuente gubernamental.

Entre los países asiáticos, los aranceles estadounidenses sobre los productos procedentes de Indonesia se sitúan en el 19%, mientras que los de Vietnam y Bangladés son del 20%.

"La reducción de los aranceles no solo mejorará la competitividad de los precios, sino que también ayudará a los exportadores ​indios a integrarse más profundamente en las cadenas de suministro estadounidenses", afirmó S.C. Ralhan, presidente de la Federación de Organizaciones de Exportación

La reducción de los aranceles estadounidenses sobre la mayoría de los productos indios revitalizará las exportaciones de mercancías de India a Estados Unidos, según afirmó Moody's Ratings en un comunicado el ‍martes. (Información de Shivangi Acharya; edición de Sonali Paul y Raju Gopalakrishnan; edición en español de Jorge Ollero Castela)