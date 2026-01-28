India confirma dos casos del virus Nipah aunque dice tener la situación bajo control

Las autoridades indias afirmaron que se logró una "contención oportuna" del mortal virus Nipah tras confirmarse dos casos en el estado de Bengala Occidental.

El Nipah, que se transmite de los animales a los humanos, no dispone de vacuna y tiene una tasa de mortalidad que oscila entre el 40% y el 75%, según la Organización Mundial de la Salud.

Sus síntomas incluyen fiebre intensa, vómitos e infección respiratoria, pero los casos graves pueden presentar convulsiones e inflamación cerebral que puede provocar coma. Los murciélagos frugívoros son los portadores naturales del virus y se han identificado como la causa más probable de los brotes.

"Se llevaron a cabo medidas reforzadas de vigilancia, pruebas de laboratorio e investigaciones sobre el terreno, lo que permitió la contención oportuna de los casos", afirmó el Ministerio de Salud indio en un comunicado emitido el martes por la noche.

No se proporcionaron más detalles sobre los dos pacientes infectados.

"La situación se encuentra bajo vigilancia constante y se han adoptado todas las medidas de salud pública necesarias", añadió, al indicar que se localizaron 196 contactos relacionados con los casos y todos dieron negativo a las pruebas.

El virus Nipah se identificó por primera vez en 1998, tras propagarse entre los criadores de cerdos de Malasia.

En India, el primer brote de Nipah se registró en Bengala Occidental en 2001.

En 2018, al menos 17 personas murieron a causa del Nipah en Kerala y, en 2023, dos personas fallecieron por el virus, también en ese estado sureño.