India denuncia el “Terroristán” paquistaní en su intervención ante la Asamblea General de la ONU

MADRID, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno indio ha reprochado a Pakistán su presunto apoyo a grupos armados durante la sesión anual de la Asamblea General de la ONU y ha llegado incluso a cambiarle el nombre al país vecino por el de "Terroristán".

"La reputación de Pakistán habla por sí misma. Sus huellas dactilares son evidentes en el terrorismo de varios lugares. Es una amenaza no solo para sus vecinos, sino para el mundo entero. No hay argumentos ni mentiras que puedan blanquear los crímenes de Terroristán", ha declarado el representante indio Rentala Srinivas durante un cruce con la delegación paquistaní en la ONU.

En respuesta, el paquistaní Muhammad Rashid ha denunciado el uso de este nuevo nombre como "un intento deliberado de calumniar e insultar a un pueblo entero" y de intentar desestabilizar a países vecinos a través de operaciones de sus servicios secretos. India se comporta como un "abusón regional", ha denunciado.

India y Pakistán, ambas potencias nucleares, han mantenido varias guerras desde su independencia de Reino Unido, principalmente por el control de la región de Cachemira. El último motivo de conflicto es el atentado de abril pasado contra turistas en Pahalgam, en la parte de Cachemira bajo control indio, del que India acusa a Pakistán.