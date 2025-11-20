India.- Detenidas otras cuatro personas por su supuesto papel en el atentado cerca del Fuerte Rojo de Nueva Delhi

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de India han anunciado este jueves la detención de otras cuatro personas por su presunto papel en el atentado perpetrado el 10 de noviembre frente al Fuerte Rojo de la capital, Nueva Delhi, un suceso que dejó al menos 10 muertos y más de una treintena de heridos.

La Agencia de Investigación Nacional (NIA, por sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que estas cuatro personas han sido detenidas en Srinagar, una ciudad situada en la parte de la región de Cachemira bajo administración de India.

"Todos ellos jugaron un papel clave en el ataque terrorista, que mató a numerosos inocentes y dejó muchos heridos", ha dicho el organismo, que ha elevado a seis el total de detenidos en el marco de las investigaciones en torno al ataque, perpetrado en una zona histórica de la ciudad que supone además un importante emplazamiento turístico.