India dice estar abierta a ventajas comerciales del suministro de crudo procedente de Venezuela

Por Nidhi Verma

NUEVA DELHI, 5 feb (Reuters) - India está dispuesta a comprar petróleo a países ⁠como Venezuela, dependiendo ⁠de la viabilidad comercial, dijo el jueves un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio.

"Tenemos una larga relación con ⁠Venezuela. Mantenemos ‌una asociación ​energética con ellos desde hace mucho tiempo y seguimos abiertos ​a explorar opciones de suministro de crudo de Venezuela y ‌otros lugares, dependiendo de su viabilidad comercial", ‌dijo Randhir Jaiswal en ​una rueda de prensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó la semana pasada reducir los aranceles sobre los productos indios del 50% al 18% como parte de un acuerdo comercial más amplio y afirmó que el primer ministro Narendra Modi le ha asegurado que la nación del sur ⁠de Asia dejará de comprar petróleo ruso.

Trump también dijo que la India ​comprará más petróleo a los Estados Unidos y "posiblemente a Venezuela".

Sin embargo, Modi no hizo ningún comentario sobre el plan de la India de detener las importaciones de petróleo ruso en su mensaje de bienvenida al acuerdo comercial.

Jaiswal dijo que garantizar la seguridad energética de ⁠1.400 millones de indios es la "prioridad suprema" del Gobierno.

"Diversificar nuestras fuentes de ​energía de acuerdo con las condiciones objetivas del mercado y la dinámica internacional en evolución es el núcleo de nuestra estrategia para garantizarlo. Todas las medidas ‍de la India se toman y se tomarán teniendo esto en cuenta", dijo en respuesta a una pregunta sobre si la India tiene previsto detener las importaciones de petróleo ruso.

La India, tercer importador y consumidor de ​petróleo del mundo, detuvo en dos ocasiones las importaciones de Venezuela bajo la presión de las sanciones en 2019-20 y 2023-24.

(Reporte de Tanvi Mehta; edición de Jacqueline ‍Wong y Louise Heavens; Editado en Español por Ricardo Figueroa)