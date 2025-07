India dice que el arancel de Trump al petróleo ruso no le preocupa: "Si una puerta se cierra, otra se abre"

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Petróleo de India, Hardeep Singh Puri, se ha mostrado convencido de que las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las exportaciones de crudo ruso --en caso de materializarse-- no les afectarán. "Cuando una puerta se cierra, otra se abre", ha dicho. "No me preocupa en absoluto. Si algo sucede, lo solucionaremos", ha dicho este jueves en un evento que se ha celebrado en Nueva Delhi, desde donde ha asegurado que India cuenta con suficiente petróleo disponible". "Los precios del crudo bajarán a medida que lleguen nuevas fuentes de suministro", ha dicho el ministro, destacando que India no sólo ha diversificado sus fuentes --"de 27 a 40 países"-- sino que además ha experimentado un crecimiento del mercado interno, según ha informado la agencia de noticias ANI. "El 16% del crecimiento del mercado petrolero proviene de India y los estudios muestran que podría alcanzar el 25%", ha asegurado. No obstante, ha puesto en valor la dependencia global de la energía rusa y ha recordado ante la previsión de sanciones que son varios los países que han importado su crudo y gas. Rusia representa el 10% de la producción mundial. Si no se incluyera a Rusia, los precios habrían subido a US$130 por barril. Turquía, China, Brasil e incluso la Unión Europea han comprado petróleo y gas a Rusia". Hace unos días, Puri ya advirtió de los problemas que supondría detener de manera repentina la compra de petróleo ruso ya que habría disparado los precios, o bien forzaría a reducir el consumo en hasta un 10%. Esta semana, fruto de su cada vez mayor desencanto con el presidente ruso, Trump anunció que impondría aranceles de hasta el 100% a los socios comerciales de Moscú si en 50 días no se producía un verdadero avance en las negociaciones de alto el fuego y un verdadero proceso de paz con Ucrania. Una vez el comercio con Europa ha quedado bloqueado debido a las sanciones, Rusia depende en gran medida de sus ventas a China, que adquiere el 47% de su crudo y el 44% del carbón; y a India, que compra el 38% del petróleo y el 19% de su carbón.