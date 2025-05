India dice que está comprometida a no recrudecer el conflicto si Pakistán corresponde

ISLAMABAD, Pakistán (AP) — India dijo que atacó bases militares paquistaníes después de que Islamabad disparó varios misiles de alta velocidad contra varias de sus bases aéreas en el estado de Punyab a primera hora del sábado, pero se comprometió a no recrudecer las tensiones si Islamabad hace lo propio.

Esta la escalada más reciente en un conflicto provocado por una masacre el mes pasado de la que India culpa a Pakistán.

Pakistán había reportado antes en el día que interceptó la mayoría de los misiles dirigidos a tres bases aéreas y que había ataques de represalia contra su vecino y rival en marcha.

En una conferencia de prensa, la coronel india Sofiya Qureshi señaló que Islamabad atacó también instalaciones sanitarias y escuelas en sus tres bases aéreas en la Cachemira controlada por India. “Se ha dado una respuesta adecuada a las acciones de Pakistán”, afirmó.

La comandante Vyomika Singh, quien también estuvo presente en la rueda de prensa, dijo que India estaba comprometida con la “no escalada, siempre que la parte paquistaní corresponda”. Sin embargo, se observó que las fuerzas terrestres paquistaníes se estaban desplazando hacia áreas avanzadas, apuntó, lo que “indican una intención ofensiva de continuar la escalda".

“Las fuerzas armadas indias se mantienen en estado de máxima alerta", añadió.

Según Singh, las fuerzas armadas de Nueva Delhi llevaron a cabo “ataques de precisión solo en objetivos militares identificados en respuesta a las acciones paquistaníes”.

“Todas las acciones hostiles han sido efectivamente contrarrestadas y respondidas de manera proporcional”, agregó.

Las acciones del ejército paquistaní fueron una “provocación” y la respuesta de India fue “medida”, dijo el ministro de Exteriores, Vikram Misri.

Por su parte, el ejército paquistaní indicó que utilizó misiles Fateh de medio alcance para atacar un almacén de misiles indio y bases aéreas en Pathankot y Udhampur.

The Associated Press no pudo verificar de forma independiente las acciones atribuidas a Pakistán o India.

El vocero del ejército, el teniente general Ahmad Sharif, apuntó que todos los activos de la Fuerza Aérea de Pakistán estaban a salvo tras los ataques indios. Algunos de los misiles indios alcanzaron el estado indio de Punyab, agregó.

"Esta es una provocación del más alto nivel", afirmó Sharif.

La Corporación de Televisión de Pakistán dijo que el primer ministro, Shehbaz Sharif, ha convocado una reunión de la Autoridad Nacional de Comando, el organismo responsable de supervisar el programa de misiles del país y otros activos estratégicos.

Las tensiones entre ambos países se han incrementado desde el ataque contra un sitio turístico en la Cachemira controlada por India que dejó 26 civiles muertos, en su mayoría turistas indios, el 22 de abril. Nueva Delhi ha culpado a Pakistán de respaldar el ataque, una acusación que Islamabad niega.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló con el jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, el viernes.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo que Rubio continuó instando a ambas partes a “encontrar formas de desescalar y ofreció la asistencia de Estados Unidos para iniciar conversaciones constructivas” con el fin de evitar futuros conflictos.

El llamado a la calma se produjo antes de los ataques con misiles indios del sábado, que tenían como objetivo la base aérea de Nur Khan en la ciudad amurallada de Rawalpindi, cerca de Islamabad; la base aérea Murid, en Chakwal, y la base aérea Rafiqui, en el distrito de Jhang de la provincia oriental de Punyab, de acuerdo con el portavoz militar paquistaní.

Los medios no pudieron acceder a la base aérea en Rawalpindi, una ciudad densamente poblada, y no había reportes de residentes que escucharan o vieran el ataque o sus consecuencias.

Tras el anuncio de las represalia paquistaníes, residentes en la Cachemira controlada por India dijeron que oyeron fuertes explosiones en múltiples puntos de la región, incluidas las ciudades de Srinagar y Jammu, y la ciudad fortificada de Udhampur.

“Las explosiones que estamos escuchando hoy son diferentes de las que escuchamos las dos últimas noches durante los ataques con drones”, dijo Sheesh Paul Vaid, ex alto oficial de policía de la región y residente de Jammu. “Parece una guerra aquí”.

Vaid dijo que se escucharon explosiones desde áreas que tienen bases militares, añadiendo que parecía que los sitios del ejército estaban siendo atacados.

Srinagar parecía estar en calma el sábado por la mañana, pero algunos residentes en barrios cercanos al aeropuerto de la ciudad, que también es una base aérea, dijeron que estaban conmocionados por las explosiones y el sonido de los aviones de combate.

“Ya estaba despierto, pero las explosiones despertaron a mis hijos. Comenzaron a llorar”, relató Mohammed Yasin, residente de Srinagar, añadiendo que escuchó al menos dos explosiones.

Praveen Donthi, un analista senior del International Crisis Group para India, dijo que los dos países estaban en guerra incluso si aún no lo habían etiquetado como tal.

“Se ha convertido en una carrera implacable por la supremacía militar sin objetivos estratégicos claros de ninguna de las partes”, dijo Donthi. “Con el aumento de las bajas civiles en ambos lados, encontrar una salida va a ser un desafío”.

El ejército indio informó que destruyó múltiples drones de ataque paquistaníes que fueron avistados volando sobre un cuartel militar en la ciudad de Amritsar, en el estado norteño de Punyab, el sábado por la mañana.

“El intento descarado de Pakistán de violar la soberanía de India y poner en peligro a los civiles es inaceptable”, decía el comunicado.

En Pakistán, la autoridad de aviación civil cerró los aeropuertos del país para todas las operaciones de vuelo y se podía ver a personas en las principales ciudades cantando consignas en apoyo a las fuerzas armadas.

“Gracias a Dios, finalmente hemos respondido a la agresión india”, dijo Muhammad Ashraf, quien había ido al bazar Anarkali de Lahore por la mañana para desayunar.

El ejército indio informó en un comunicado emitido el viernes por la noche que se avistaron drones en 26 ubicaciones en varios estados indios que son limítrofes con Pakistán y en la Cachemira controlada por la India, incluida la ciudad de Srinagar. Señaló que los drones fueron rastreados y enfrentados.

“La situación está bajo estrecha y constante vigilancia, y se están tomando medidas rápidas donde sea necesario”, decía el comunicado.

India y Pakistán han intercambiado fuego a través de sus fronteras en los últimos días, lo que ha causado muertes de civiles en ambos bandos.

El Grupo de los Siete, o G7, instó el viernes a las dos naciones a “la máxima moderación” y advirtió que una mayor escalada militar representaba una seria amenaza para la estabilidad regional.

Hussain informó desde Srinagar, India. Los periodistas de The Associated Press Rajesh Roy en Nueva Delhi, Babar Dogar en Lahore, Pakistán; Asim Tanveer en Multán, Pakistán, y Riaz Khan en Peshawar, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.