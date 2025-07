India dice que ha matado a 3 responsables de ataque en Cachemira que generó choques con Pakistán

NUEVA DELHI (AP) — El ministro del Interior de India dijo que tres presuntos milicianos que fueron abatidos en un tiroteo en la disputada región de Cachemira el día anterior eran responsables de la masacre a tiros en la región que desencadenó un enfrentamiento militar entre India y Pakistán.

Amit Shah afirmó que los tres hombres eran ciudadanos paquistaníes y fueron abatidos en una operación conjunta del ejército, las fuerzas paramilitares y la policía el lunes en las afueras de la ciudad principal de Cachemira, Srinagar. Shah hizo estas declaraciones en la cámara baja del parlamento de India, y The Associated Press no pudo verificar de manera independiente los detalles.

En el ataque de abril murieron 26 personas, en su mayoría turistas hindúes. Nueva Delhi culpó de la balacera a Pakistán, que negó ser responsable.

Esto llevó a ataques militares de represalia entre India y Pakistán que llevaron a los rivales con armas nucleares al borde de su tercera guerra por la región. Decenas de personas murieron en ambos lados hasta que se alcanzó un alto el fuego.

Los cuatro días de combates entre los rivales con armas nucleares fueron los peores en décadas.