India dice que impacto secundario y terciario de los aranceles de EEUU plantea retos

NUEVA DELHI, 27 ago (Reuters) - El impacto inmediato de los aranceles estadounidenses sobre las exportaciones indias parece limitado, pero sus efectos secundarios y terciarios sobre la economía plantean retos, según el Ministerio de Finanzas indio en su revisión económica mensual de julio, publicada el miércoles.

El país del sur de Asia está aplicando una estrategia comercial diversificada para mantener sus resultados comerciales, pero estas iniciativas llevarán tiempo y puede que no solucionen totalmente el déficit que se producirá en las exportaciones si persisten las tasas arancelarias actuales. (Reportaje de Nikunj Ohri, redacción de Sakshi Dayal, Editado en español por Juana Casas)