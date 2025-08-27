India dice que impacto secundario y terciario de los aranceles de EEUU plantea retos
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
NUEVA DELHI, 27 ago (Reuters) - El impacto inmediato de los aranceles estadounidenses sobre las exportaciones indias parece limitado, pero sus efectos secundarios y terciarios sobre la economía plantean retos, según el Ministerio de Finanzas indio en su revisión económica mensual de julio, publicada el miércoles.
El país del sur de Asia está aplicando una estrategia comercial diversificada para mantener sus resultados comerciales, pero estas iniciativas llevarán tiempo y puede que no solucionen totalmente el déficit que se producirá en las exportaciones si persisten las tasas arancelarias actuales. (Reportaje de Nikunj Ohri, redacción de Sakshi Dayal, Editado en español por Juana Casas)
LA NACION
Otras noticias de India
Más leídas
- 1
Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo
- 2
La Corte le puso fin al reclamo del Señor del Tabaco por los impuestos al cigarrillo
- 3
Detectan células del Cártel de los Soles que lavan dinero narco en la Argentina
- 4
Andrea Ghidone y “El señor tabaco”: la cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa