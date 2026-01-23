India dice que la estatal BPCL firmará acuerdo de US$780 millones con Petrobras

NUEVA DELHI, 23 ene (Reuters) - La compañía india Bharat Petroleum Corp Ltd comprará 12 millones de barriles de petróleo por US$780 millones a la brasileña Petrobras en el año fiscal 2027, el doble de su contrato de 2026, para sustituir en parte al petróleo ruso, informó el viernes un comunicado del Gobierno.

Las refinerías indias están rediseñando sus estrategias de importación de petróleo, comprando más petróleo de países de Oriente Medio, África y Sudamérica para compensar la reducción de los suministros de petróleo ruso.

El acuerdo entre la refinería estatal india y la petrolera nacional brasileña se firmará la próxima semana en la conferencia India Energy Week, añadió el comunicado.

OTROS PACTOS

Durante la conferencia de cuatro días que comienza el 27 de enero, la refinería estatal Numaligarh Refinery Ltd (NRL) también firmará un acuerdo preliminar con la francesa TotalEnergies para construir un proyecto de combustible de aviación sostenible de 200 kilo toneladas al año en Paradip, en el estado oriental de Odisha.

Además, NRL y la exploradora Oil India Ltd firmarán un acuerdo preliminar con TotalEnergies para comprar gas natural licuado (GNL) con el fin de satisfacer la futura demanda de las dos empresas indias.

Por otra parte, BharatPetro Resources Ltd -una unidad de BPCL- firmará un pacto con Shell para comprar participaciones en empresas de petróleo y gas de todo el mundo, según el comunicado del Gobierno. (Reporte de Nidhi Verma en Nueva Delhi y Hritam Mukherjee en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)