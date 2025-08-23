India dice que negociaciones comerciales con EEUU siguen su curso ante amenaza de nuevos aranceles

MUMBAI, 23 ago (Reuters) - El ministro de Relaciones Exteriores indio dijo el sábado que las negociaciones comerciales con Washington continúan, pero que Nueva Delhi debe defender ciertas líneas, pocos días antes de la entrada en vigor de aranceles estadounidenses adicionales.

Los productos indios se enfrentan a aranceles adicionales estadounidenses de hasta el 50%, entre los más altos impuestos por Washington, debido al aumento de sus compras de crudo ruso. Ya ha entrado en vigor un gravamen del 25%, mientras que el 25% restante se aplicará a partir del 27 de agosto.

La visita de los negociadores comerciales estadounidenses a Nueva Delhi, prevista del 25 al 29 de agosto, fue cancelada, frustrando las esperanzas de que se reduzcan o aplacen los gravámenes.

El ministro indio de Relaciones Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, afirmó en un foro del Economic Times celebrado en Nueva Delhi que "tenemos algunas líneas rojas en las negociaciones, que debemos mantener y defender", y destacó los intereses de los agricultores y pequeños productores del país.

Las conversaciones comerciales entre India y Estados Unidos fracasaron más temprano en el año debido a que Nueva Delhi no aceptó abrir sus vastos sectores agrícola y lácteo. El comercio bilateral entre la primera y la quinta economía del mundo asciende a más de US$190.000 millones.

"Es nuestro derecho tomar decisiones en nuestro 'interés nacional'", comentó Jaishankar.

Los analistas de Capital Economics señalaron el viernes que si los aranceles estadounidenses entran en vigor en su totalidad y se mantienen, el golpe al crecimiento económico de India sería de 0,8 puntos porcentuales tanto este año como el próximo.

"El daño a largo plazo podría ser aún mayor, ya que unos aranceles elevados podrían restar atractivo a India como centro manufacturero mundial".

(Reporte de Jayshree P Upadhyay; editado en español por Carlos Serrano)