India diversificará su energía tras el acuerdo con EEUU sobre el petróleo ruso
NUEVA DELHI, 4 feb (Reuters) -
India diversificará sus fuentes de energía como estrategia ante las cambiantes circunstancias mundiales y garantizará la seguridad energética de sus ciudadanos, dijo el miércoles el ministro de Comercio, Piyush Goyal, días después de que Estados Unidos anunciara que Nueva Delhi dejará de comprar petróleo ruso.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes un que redujo los aranceles sobre los productos indios del 50% al 18% a cambio de que India detenga las compras de petróleo ruso y reduzca las barreras comerciales.
Trump dijo que India compraría petróleo a Estados Unidos y, posiblemente, a Venezuela. Sin embargo, el Kremlin dijo el martes que no había recibido ninguna comunicación de India sobre la suspensión de las compras de petróleo ruso.
En su primera declaración al Parlamento sobre el acuerdo comercial, Goyal no se refirió a la posibilidad de dejar de comprar energía a ningún país.
Según Reuters, el Gobierno no ha ordenado a las refinerías indias que dejen de comprar petróleo ruso y estas necesitarían un periodo de transición para completar las compras ya en curso.
En el acuerdo con Estados Unidos, India ha protegido con éxito sectores sensibles como la agricultura y los productos lácteos, añadió Goyal.
Los legisladores del principal partido de la oposición de India, el Congreso, han cuestionado la falta de detalles sobre el acuerdo y han solicitado aclaraciones sobre el alcance del acceso agrícola ofrecido a Washington. (Información de Shivangi Acharya y Sarita Chaganti Singh; edición de YP Rajesh y Christian Schmollinger; edición en español de Paula Villalba)