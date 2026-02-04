India diversificará su energía tras el acuerdo con EEUU sobre el petróleo ruso

NUEVA DELHI, 4 feb (Reuters) -

India diversificará sus fuentes de energía como estrategia ante ⁠las cambiantes circunstancias ⁠mundiales y garantizará la seguridad energética de sus ciudadanos, dijo el miércoles el ministro de Comercio, ⁠Piyush Goyal, ‌días ​después de que Estados Unidos anunciara que Nueva Delhi ​dejará de comprar petróleo ruso.

El presidente estadounidense, Donald ‌Trump, anunció el lunes un que redujo los aranceles ‌sobre los productos ​indios del 50% al 18% a cambio de que India detenga las compras de petróleo ruso y reduzca las barreras comerciales.

Trump dijo que India compraría petróleo a Estados Unidos y, posiblemente, a Venezuela. Sin embargo, el Kremlin dijo el martes que no ⁠había recibido ninguna comunicación de India sobre la suspensión de las ​compras de petróleo ruso.

En su primera declaración al Parlamento sobre el acuerdo comercial, Goyal no se refirió a la posibilidad de dejar de comprar energía a ningún país.

Según Reuters, el Gobierno no ha ordenado a las ⁠refinerías indias que dejen de comprar petróleo ruso y estas necesitarían un ​periodo de transición para completar las compras ya en curso.

En el acuerdo con Estados Unidos, India ha protegido con éxito ‍sectores sensibles como la agricultura y los productos lácteos, añadió Goyal.

Los legisladores del principal partido de la oposición de India, el Congreso, han cuestionado la falta de detalles sobre el acuerdo y ​han solicitado aclaraciones sobre el alcance del acceso agrícola ofrecido a Washington. (Información de Shivangi Acharya y Sarita Chaganti Singh; edición de YP Rajesh ‍y Christian Schmollinger; edición en español de Paula Villalba)