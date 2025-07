India: El CEO de Air India afirma que el informe preliminar del accidente plantea más interrogantes

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El consejero delegado de Air India, Campbell Wilson, ha afirmado que el reciente informe preliminar sobre el accidente de un avión de la aerolínea, producido el pasado mes y en el que solo sobrevivió un pasajero, plantea más interrogantes, a la vez que ha defendido la aptitud de la tripulación de cabina y el historial de la compañía en la inspección de su flota. La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India (AAIB) publicó este sábado dicho documento, que apunta a un corte en el suministro de combustible en el avión que se estrelló el 12 de junio con 242 personas a bordo en la ciudad india de Ahmedabad mientras realizaba la ruta entre esta ciudad y Londres. "Como era de esperar, el informe ha aportado más claridad y ha abierto nuevos interrogantes", ha escrito el CEO a los empleados en una nota interna, recogida por 'Bloomberg'. Además, Wilson ha apuntado que no había problemas con la calidad del combustible ni anomalías en el rodillo de despegue. Asimismo, ha asegurado que los pilotos habían pasado la prueba obligatoria de alcoholemia previa al vuelo y no había observaciones relativas a su estado médico. El informe, todavía preliminar, asegura que la investigación continúa y no hace ninguna afirmación sobre lo que pudo fallar para que el combustible se cortara apenas el avión despegó de la pista de aterrizaje. "En esta etapa de la investigación, no se recomiendan acciones para los operadores y fabricantes de motores del B787-8 y/o GE GEnx-1B", resalta el documento. Públicamente, la respuesta de Air India al informe es que reitera solidaridad con las víctimas del accidente, mientras mantiene su colaboración con las autoridades de la India para esclarecer las causas de lo ocurrido. "Acusamos recibo del informe preliminar publicado por la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) hoy, 12 de julio de 2025. Air India colabora estrechamente con las partes interesadas, incluidos los reguladores. Seguimos cooperando plenamente con la AAIB y otras autoridades a medida que avanza su investigación", ha sostenido en comunicado. El vuelo AI171 de Air India se estrelló apenas diez minutos después de despegar. La compañía confirmó que viajaban en la aeronave 230 pasajeros --169 indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense--, además de doce tripulantes. El número de víctimas del accidente ascendió a 274 --tan solo un pasajero del avión sobrevivió-- debido a la muerte de 33 personas que se encontraban en el lugar donde la aeronave explotó en tierra.