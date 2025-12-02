India exige la preinstalación de una app gubernamental de ciberseguridad en todos los smartphones

NUEVA DELHI (AP) — El Ministerio indio de Telecomunicaciones ha ordenado a los fabricantes de smartphones que preinstalen una aplicación de ciberseguridad gestionada por el gobierno en todos los nuevos dispositivos, según una orden gubernamental, lo que ha generado preocupaciones sobre la privacidad de los datos y el consentimiento de los usuarios en uno de los mercados de celulares más grandes del mundo.

La orden del Ministerio de Comunicaciones emitida el lunes pidió a los fabricantes de smartphones que preinstalen la aplicación gubernamental "Sanchar Saathi" en todos los nuevos dispositivos en un plazo de 90 días y que impidan a los usuarios eliminarla. La orden también requiere que los fabricantes introduzcan la aplicación a modelos más antiguos a través de una actualización de software, extendiendo el mandato más allá de los dispositivos disponibles en el mercado.

El ministerio afirmó que la aplicación, que está disponible para los 1.200 millones de usuarios de smartphones en India, era esencial para "frenar el uso indebido de recursos de telecomunicaciones para fraudes cibernéticos y garantizar la ciberseguridad en telecomunicaciones". Sin embargo, los defensores de la privacidad dicen que la orden refleja un esfuerzo por erosionar la privacidad y el consentimiento de los usuarios.

"Este es el comienzo. Es el gobierno probando el terreno", dijo Nikhil Pahwa, experto en políticas digitales y fundador del sitio tecnológico MediaNama. "Una vez que una aplicación gubernamental se preinstala a la fuerza en nuestros dispositivos, ¿qué les impide impulsar futuras aplicaciones que podrían usarse para vigilancia?".

En medio de crecientes críticas, el ministro de telecomunicaciones de India, Jyotiraditya M. Scindia, describió la aplicación el martes como un "sistema voluntario y democrático" y dijo que los usuarios pueden elegir activarla y "eliminarla fácilmente de su celular en cualquier momento".

Scindia no aclaró la directiva del lunes que instruye a los fabricantes de smartphones a asegurar que las “funcionalidades de la aplicación no sean deshabilitadas o restringidas”.

La aplicación "Sanchar Saathi", que se lanzó en enero, fue diseñada para permitir a los usuarios bloquear y rastrear celulares perdidos o robados e identificar y cerrar conexiones móviles fraudulentas. Desde su lanzamiento, ha superado los 5 millones de descargas y ha ayudado a recuperar más de 700.000 dispositivos perdidos, según datos del gobierno.

Pahwa señaló que la principal preocupación es que las funciones de la aplicación podrían expandirse en un futuro, otorgando a las autoridades una mayor capacidad para "acceder al estado del dispositivo". Dijo que la orden también elimina el consentimiento del usuario como una opción.

"Los celulares son nuestros espacios personales. Tenemos la opción de tener lo que queremos en ellos. Aquí el gobierno está quitando esa opción", afirmó.

Se espera que la orden también enfrente resistencia de compañías de teléfonos inteligentes como Apple, con sede en Estados Unidos, cuyas políticas internas prohíben preinstalar aplicaciones de terceros en sus dispositivos, incluidas aquellas desarrolladas por gobiernos.

Esto también ocurre mientras varios gobiernos toman medidas similares.

En Rusia, las autoridades han promovido recientemente el servicio de mensajería MAX, que debe preinstalarse en todos los smartphones. Los críticos dicen que la plataforma funciona como una herramienta de vigilancia, señalando que MAX declara abiertamente que proporcionará datos de usuarios a los funcionarios a demanda.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.