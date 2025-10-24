India experimenta siembra de nubes para luchar contra la contaminación en Delhi

Con su capital cubierta de una nube tóxica, India probó por primera vez la siembra de nubes, un método que consiste en rociar un producto químico desde un avión para provocar lluvia y eliminar del aire las partículas mortales.

Las autoridades de la megalópolis, en colaboración con el Instituto Indio de Tecnología de Kanpur, realizaron una primera prueba el jueves por la tarde con un avión monomotor Cessna sobre Burari, ciudad situada al norte de la capital.

"Se llevó a cabo un vuelo de prueba de siembra de nubes", declaró Manjinder Singh Sirsa, ministro de Medio Ambiente de Delhi, en un comunicado publicado el jueves por la noche.

"Si las condiciones siguen siendo favorables, Delhi experimentará su primera lluvia artificial el 29 de octubre", anunció Rekha Gupta, la ministra jefe.

La naturaleza del producto químico utilizado en esta prueba no se precisó de inmediato.

La megalópolis, con más de 30 millones de habitantes, figura regularmente entre las capitales más contaminadas del planeta.

Cada invierno el aire frío queda atrapado bajo una capa de aire más caliente y se forma una especie de "tapa" que impide que la nube tóxica —generada por las fábricas, el tráfico automovilístico y las quemas agrícolas— se disipe en las alturas.

Los niveles de micropartículas PM2.5, las más peligrosas porque penetran en la sangre, alcanzan algunos días hasta 60 veces el nivel máximo diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Desde comienzos de la semana, el nivel de contaminación aumentó, especialmente después de Diwali, la fiesta hindú de las luces, durante la cual los habitantes lanzan fuegos artificiales y hacen estallar petardos, altamente contaminantes.

