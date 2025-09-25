India firma contrato de US$7000 millones por 97 aviones Tejas fabricados localmente

India firmó el jueves un pedido de US$7000 millones por 97 aviones Tejas diseñados y fabricados localmente, en vísperas del último vuelo del MiG-21 ruso, en servicio durante décadas.

Los primeros cazas Tejas —que significa "brillo" en hindi— fueron incorporados a la Fuerza Aérea India en 2016.

El Ministerio de Defensa indio anunció haber "firmado un contrato con el grupo público Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para la adquisición de 97 aviones de combate ligeros (LCA) Mk1A, incluyendo 68 cazas y 29 biplazas".

"La entrega de estos aviones comenzará en 2027-2028 y se extenderá durante seis años", precisó el ministerio.

India, uno de los mayores importadores de armas del mundo, ha hecho de la modernización de su ejército una prioridad absoluta y multiplica los esfuerzos para impulsar la producción local de armamento.

Nueva Delhi se siente amenazada por varios países, en particular por Pakistán.

El caza Tejas encargado es la "variante más avanzada del avión de combate diseñado y fabricado localmente", añadió el ministerio, asegurando que será "una plataforma poderosa" para la fuerza aérea.

India organiza el viernes una ceremonia de sobrevuelo en una gran base aérea en Chandigarh, durante la cual tendrá lugar el último vuelo de los MiG-21 de la era soviética, en servicio desde los años 1960.

