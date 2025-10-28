India hace una prueba de siembra de nubes para reducir la polución en Nueva Delhi

NUEVA DELHI (AP) — Las autoridades indias hicieron el martes un experimento de siembra de nubes sobre Nueva Delhi, que está asfixiada por una mezcla de niebla y polución, en un intento de inducir lluvias y limpiar el aire tóxico de la ciudad, que ha provocado indignación entre la población.

Un avión roció productos químicos en las nubes sobre algunas áreas de la capital india para fomentar la lluvia y eliminar los contaminantes del aire, que permanecía en la categoría de "muy pobre", según los análisis de calidad del aire.

La siembra de nubes, un método de modificación del clima que libera productos químicos en las nubes para desencadenar lluvias, se ha utilizado en regiones propensas a la sequía, como el oeste de Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, aunque los expertos dicen que su efectividad sigue siendo incierta.

El ministro de Delhi, Manjinder Singh Sirsa, afirmó que la prueba se realizó en colaboración con el Instituto Indio de Tecnología de Kanpur del gobierno, con más experimentos planeados en los próximos días. Expresó que las autoridades esperaban un breve período de lluvias en algunas partes de la ciudad en las horas siguientes.

Nueva Delhi y sus alrededores, donde viven más de 30 millones de personas, aparecen rutinariamente entre las más contaminadas del mundo. India tiene seis de las diez ciudades más contaminadas a nivel global, y Nueva Delhi es la capital más contaminada, según un informe de la base de datos de monitoreo de calidad del aire IQAir, con sede en Suiza, a principios de este año.

La calidad del aire empeora en Nueva Delhi cada invierno, ya que los agricultores queman residuos de cultivos en estados cercanos y las temperaturas más frías atrapan el humo, que se mezcla con las emisiones de vehículos e industrias. Los niveles de contaminación a menudo alcanzan 20% más que el límite seguro de la Organización Mundial de la Salud.

Las autoridades han impuesto prohibiciones de construcción, restringido generadores diésel y desplegado rociadores de agua y cañones antismog para controlar la neblina.

Sin embargo, los críticos dicen que se necesita una solución a largo plazo que reduzca drásticamente la contaminación en sí misma, en lugar de acciones que busquen mitigar los efectos después de que ya ha afectado a la región.

Krishna Achuta Rao, profesor en el centro de ciencias atmosféricas del Instituto Indio de Tecnología de Nueva Delhi, señaló que sembrar nubes para reducir la contaminación del aire es ineficaz, ya que solo puede disipar la contaminación por unos pocos días, después de los cuales la calidad del aire vuelve al estado anterior.

En cambio, Rao señaló que implementar leyes estrictas que puedan resultar en la reducción de emisiones de todas las fuentes, incluidas las industrias, la contaminación de vehículos y la construcción, es la única manera de limpiar el aire de India.

"La siembra de nubes no es realmente una cura (para la contaminación). El propósito principal parece ser mostrar a la gente que se está haciendo algo", comentó.

Sibi Arasu informó desde Bangalore.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.