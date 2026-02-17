India incauta tres petroleros vinculados a Irán sancionados por EEUU: fuente

Por Saurabh Sharma

NUEVA DELHI, 16 feb (Reuters) - India incautó este mes tres petroleros sancionados por Estados Unidos vinculados a Irán y ‌ha intensificado la vigilancia ‌en ⁠su zona marítima para frenar el comercio ilícito, informó el lunes una fuente, que confirmó una publicación en X de las autoridades indias a ​principios de febrero ⁠que ⁠había sido eliminada.

India pretende evitar que sus aguas se utilicen para transferencias de barco ​a barco que ocultan el origen de los cargamentos de petróleo, informó a ‌Reuters la fuente.

Las incautaciones y el aumento ​de la vigilancia se producen tras una ​mejora en las relaciones entre Estados Unidos y la India. A principios de este mes, Washington anunció que reduciría los aranceles de importación de los productos indios del 50% al 18%, después de que Nueva Delhi aceptara detener las importaciones de petróleo ruso.

Los tres buques sancionados —Stellar ​Ruby, Asphalt Star y Al Jafzia— cambiaban frecuentemente de identidad para evadir la aplicación de la ley por parte de ⁠los Estados costeros, según la fuente, que añadió que sus propietarios tenían su sede en el extranjero.

Los medios ‌de comunicación estatales iraníes citaron a la Compañía Nacional Iraní de Petróleo diciendo que los tres tanqueros incautados por la India no tenían ninguna relación con la empresa. Afirmó que ni las cargas ni los buques estaban vinculados a la compañía.

Las autoridades indias habían declarado en una publicación en X el 6 de febrero que habían interceptado tres buques a ‌unas 100 millas náuticas al oeste de Mumbai tras detectar actividades sospechosas relacionadas con un petrolero ⁠en la zona económica exclusiva de la India.

La publicación fue posteriormente eliminada, pero ‌la fuente confirmó que los buques habían sido escoltados a Mumbai ⁠para su investigación.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de ⁠Estados Unidos dijo el año pasado que había sancionado a tres buques, llamados Global Peace, Chil 1 y Glory Star 1, con números de la OMI idénticos a los de los buques capturados recientemente por la India.

Dos de los tres petroleros están vinculados a ‌Irán: el Al Jafzia transportó fuelóleo desde ​la república islámica a Yibuti en 2025 y el Stellar Ruby tiene bandera iraní, según datos de LSEG.

El Asphalt Star operaba principalmente en viajes alrededor de China, según muestran los datos. (Reporte de Saurabh Sharma; reporte adicional ‌de Menna Alaa El-Din y Parisa Hafezi; editado en español por Javier Leira)