India investiga mortal explosión en Delhi y promete que responsables enfrentarán a justicia

El ministro indio de Defensa prometió el martes que los responsables de una explosión que mató a ocho personas en el centro de la capital enfrentarán a la justicia.

"Las principales agencias del país realizan una rápida y exhaustiva investigación sobre el incidente. Los hallazgos se harán públicos pronto", declaró el ministro Rajnath Singh en conferencia de prensa.

"Quiero asegurarle firmemente al país que los responsables de esta tragedia serán llevados a la justicia y no serán perdonados bajo ninguna circunstancia", agregó.

La explosión del lunes, de ser confirmada como un ataque, será el primer incidente de seguridad importante en el país desde el 22 de abril, cuando 26 civiles, en su mayoría civiles hindúes, murieron en un sitio turístico de la Cachemira india, lo que desató enfrentamientos con Pakistán.

Investigadores analizaron el martes los restos del vehículo, horas después de la potente explosión.

Sin embargo, las autoridades no han dado detalles sobre las causas de la explosión, que también hirió a al menos 19 personas, ocurrido cerca del Fuerte Rojo, una estructura histórica del siglo XVII.

El subjefe de los bomberos de Nueva Delhi, AK Malik, dijo a AFP que la explosión mató a ocho personas.

La agencia noticiosa Press Trust of India reportó el martes que el saldo de muertos subió a 12, pero la cifra no ha sido confirmada.

La seguridad fue aumentada a lo largo de Nueva Delhi mientras agencias forense y antiterrorismo buscaban evidencia.

El primer ministro Narendra Modi ofreció sus "condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos en la explosión de Delhi", antes de partir a una visita de estado a la vecina Bután.

"Entiendo el dolor de las familias. Toda la nación está con ellos", agregó Modi.

