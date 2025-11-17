India.- La Policía de India detiene a otro presunto colaborador del atacante suicida del Fuerte Rojo de Nueva Delhi

MADRID, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Policía de India ha detenido este lunes a otro presunto colaborador del atacante suicida que hizo estallar una bomba dentro de un vehículo en las inmediaciones del emblemático Fuerte Rojo de la capital, Nueva Delhi, un atentado que dejó al menos 10 muertos y más de 30 personas heridas.

La Agencia Nacional de Investigación de India (ANI) ha detallado que un hombre residente de Qazigund, ubicado en el distrito de Anantnag --en el territorio de Jammu y Cachemira-- ha sido detenido por ser "cómplice del ataque y colaborar estrechamente con el terrorista Omar un Nabi en la planificación de la masacre".

El hombre, detenido en la ciudad india de Srinagar, es sospechoso de ser un "cómplice activo del ataque" al brindar "apoyo técnico" para perpetrar el atentado, fundamentalmente a través de la modificación de drones y la fabricación de cohetes, según ha detallado la ANI en un comunicado publicado en redes sociales.

"La ANI continúa explorando diversas líneas de investigación para esclarecer la conspiración tras el atentado. Varios equipos de la agencia antiterrorista siguen múltiples pistas y realizan búsquedas en todo el país para identificar a todas las personas involucradas en el ataque", ha zanjado.

La detención se produce después de que la Policía india detuviera en la víspera a Amir Rashid Ali, otro presunto cómplice del terrorista suicida que facilitó la adquisición del coche bomba que acabó estallando cerca de la estación de metro del Fuerte Rojo.

Las fuerzas de seguridad todavía no han dado más información sobre los motivos del atentado registrado en esta zona histórica de la ciudad, densamente poblada y un importante emplazamiento turístico de la capital de India que recibe a decenas de visitantes cada día.

Se trató del incidente de seguridad más importante desde mediados de abril, cuando 26 civiles --la mayoría de ellos hindúes-- murieron en un atentado perpetrado en Pahalgam, en la Cachemira india, lo que suscitó enfrentamientos con Pakistán.

Las autoridades indias han acusado en varias ocasiones a Pakistán de respaldar a diversos grupos armados en Cachemira, una región en disputa entre ambos países desde 1947 y por la que se han enfrentado en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.