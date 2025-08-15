India: Modi anuncia un nuevo escudo antimisiles para reforzar la seguridad de India

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha anunciado este viernes un nuevo sistema de seguridad que incluirá un escudo antimisiles reforzado, meses después del breve conflicto librado con el vecino Pakistán a raíz de un atentado en Cachemira. Modi ha explicado que este nuevo concepto de vigilancia, bautizado como 'Sudarshan Chakra' --un término utilizado en la mitología hindú para referirse a un anillo que sirve como arma--, está llamado a integrar actividades de vigilancia y ciberseguridad, pero también garantías físicas con las que responder en caso de ataque. Aunque el país ya dispone de este tipo de medidas, Modi ha asegurado que quiere "expandir, reforzar y modernizar el escudo" antes del año 2035, en una línea de protección que los medios locales equiparan con la Cúpula de Hierro israelí o con la Cúpula Dorada que quiere Donald Trump para Estados Unidos.

"Cada ciudadano debe sentirse protegido", ha recalcado el primer ministro, durante un discurso pronunciado por el Día de la Independencia y en el que ha apelado a la autonomía estratégica, también en el ámbito de la Defensa, informa NDTV. Así, el nuevo sistema concebido por el Gobierno debe ser "investigado, desarrollado y fabricado" en India. Modi, que ha hablado durante más de hora y media, busca además mayor margen de maniobra en el ámbito energético, precisamente en un momento en el que India ha sido señalada por Trump por seguir importando petróleo de Rusia. Esta política le ha valido a India un castigo comercial de Estados Unidos en forma de aranceles, con gravámenes de hasta el 50%. Sin embargo, Modi ya ha dejado claro en estas últimas semanas que no cederá a la presión y este viernes ha recalcado que protegerá los intereses económicos de India, con especial alusión al sector primario.

"Si hay alguna política perjudicial, Modi permanecerá como un muro", ha dicho.