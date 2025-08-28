India: mueren 15 personas a causa del derrumbe de un edificio de cuatro plantas en India
India: mueren 15 personas a causa del derrumbe de un edificio de cuatro plantas en India
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -
Al menos 15 personas han muerto y varias han sido dadas por desaparecidas a causa del derrumbe de un edificio de cuatro plantas en la ciudad india de Virar, situada en el estado de Maharashtra (oeste), según han confirmado las autoridades, que han indicado que entre los fallecidos hay un bebé de un año.
Los equipos de búsqueda y rescate están operando en la zona para intentar localizar a varios desaparecidos ante los temores de que se encuentren atrapados entre los escombros, motivo por el que las autoridades han desplegado equipamiento pesado en la zona para intentar ayudar a retirar parte de los restos del edificio.
El edificio siniestrado tenía un total de doce viviendas, según las autoridades, que han señalado que la estructura había sido declarada "ilegal" por la Corporación Municipal de Virar, motivo por el que el constructor de la misma ha sido ya arrestado, tal y como ha recogido el portal de noticias India Today.
Por el momento se desconocen las causas del siniestro, que habría tenido lugar mientras una de las familias residentes en el edificio estaba celebrando una fiesta por el primer cumpleaños de la bebé fallecida, según fotografías publicadas por ellos mismos en redes sociales minutos antes del derrumbe.
