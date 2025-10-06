India.- Mueren seis personas a causa de un incendio en un hospital en India

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos seis personas han muerto a causa de un incendio registrado a última hora del domingo en un hospital de la ciudad india de Jaipur, en el noroeste del país, según han confirmado este lunes las autoridades, que han confirmado que las llamas se iniciaron en una unidad de cuidados intensivos del centro.

El suceso ha tenido lugar en el hospital público Sawai Man Singh, el principal de la ciudad, con las primeras informaciones apuntando a un posible cortocircuito en una de las unidades de cuidados intensivos, lo que ha llevado a las autoridades a ordenar la apertura de una investigación, según la cadena de televisión india NDTV.

Anurag Dhakad, quien estaba al frente de la sección de traumatología en el momento del suceso, ha especificado que once pacientes estaban recibiendo tratamiento en la UCI cuando estalló el incendio, que ha destruido además parte de los equipos del centro, sin que por ahora haya una estimación total de daños.

Por su parte, el primer ministro de India, Narendra Modi, ha afirmado en su cuenta en la red social X que "la pérdida de vidas a causa del trágico incendio en un hospital de Jaipur es algo profundamente triste". "Mis condolencias a los que han perdido a sus seres queridos. Que los heridos se recuperen rápido", ha manifestado.