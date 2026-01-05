India notificó brotes de gripe aviar en granjas de Kerala, dice la OMSA

PARÍS, 5 ene (Reuters) - India notificó el mes pasado 11 brotes de gripe aviar altamente patógena H5N1 en granjas del estado meridional de Kerala, informó el lunes la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

La propagación de la gripe aviar ha suscitado preocupación entre los gobiernos y la industria avícola después de que en los últimos años hizo estragos en las bandadas de todo el mundo, interrumpiendo el suministro, disparando los precios de los alimentos y aumentando el riesgo de contagio humano.

El virus H5N1 causó la muerte de un total de 54.100 aves, en su mayoría patos, informó la OMSA, con sede en París, citando un informe de las autoridades indias. Otras 30.289 aves fueron sacrificadas posteriormente como medida de precaución.

Los brotes se detectaron a partir del 9 de diciembre y se confirmaron el 22 de diciembre, según el informe. Eran los primeros registrados entre aves de corral desde mayo, según el informe. (Reporte de Sybille de La Hamaide, Editado en Español por Ricardo Figueroa)