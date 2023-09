Por Rupam Jain

NUEVA DELHI, 5 sep (Reuters) - La referencia de la presidenta india, Droupadi Murmu, a sí misma como "presidenta de Bharat" en una invitación a una cena, en lugar de "de India", desató la polémica el martes, con críticas por considerar que se está distorsionando el nombre del país.

Murmu ofrecerá el sábado una recepción a los líderes del G20 durante la cumbre del grupo, y las invitaciones fueron enviadas desde su oficina.

India también se llama Bharat, Bharata e Hindustan -sus nombres precoloniales- en las lenguas indias, y el público y las autoridades los usan indistintamente.

Los altos cargos del país suelen utilizar títulos como presidente, primer ministro y presidente del Tribunal Supremo de la India cuando se comunican en inglés.

Sin embargo, a lo largo de los años, el Gobierno nacionalista del Partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi ha ido cambiando los nombres coloniales para, según dice, ayudar a la India a dejar atrás una mentalidad de esclavitud.

Los partidarios del cambio de nombre en la invitación dijeron que los gobernantes coloniales habían acuñado el nombre de India para eclipsar Bharat y forjar un legado británico.

"El nombre de nuestro país es Bharat y no debe haber ninguna duda al respecto", dijo Rajeev Chandrasekhar, viceministro federal.

Grupos hindúes vinculados al BJP afirmaron que la cumbre del G20 brindaba la mejor oportunidad para desprenderse del bagaje colonial de India.

Sin embargo, los líderes de la oposición criticaron el cambio, y algunos afirmaron que pretendía eclipsar su alianza política de dos meses de antigüedad, que también se llama "INDIA".

"Todos decimos 'Bharat', ¿qué hay de nuevo en esto? Pero el nombre 'India' es conocido en todo el mundo (...) ¿Qué ha ocurrido de repente para que el Gobierno haya tenido que cambiar el nombre del país?", dijo Mamata Banerjee, una de las principales líderes de la oposición.

Shashi Tharoor, del opositor partido del Congreso, publicó en X, antes conocido como Twitter: "Espero que el Gobierno no sea tan insensato como para prescindir por completo de India, que tiene un incalculable valor de marca acumulado durante siglos".

El cambio a "presidenta de Bharat" se conoce menos de dos meses después de que los partidos de la oposición formaron la alianza "INDIA" para desafiar al BJP en las elecciones nacionales del año que viene.

"INDIA" son las siglas de "Indian National Developmental Inclusive Alliance" (Alianza Nacional para el Desarrollo Inclusivo de la India).

La presidenta de la India es una ejecutiva apartidista con poderes meramente ceremoniales. Tradicionalmente es respaldada y elegida por el partido en el poder.

Un funcionario de la oficina de la presidenta dijo que no querían hacer comentarios sobre el asunto cuando Reuters les preguntó. (Reporting by Rupam Jain; Editing by YP Rajesh, Alexandra Hudson)