India ordena capturar decenas de miles de perros callejeros en Nueva Delhi

La Corte Suprema india ordenó el lunes la captura de decenas de miles de perros callejeros en la capital del país tras un aumento de las mordeduras.

Al menos 60.000 perros callejeros viven en las calles de Delhi, según un censo de 2012, el dato más reciente disponible.

La corte pidió a las autoridades de la ciudad que creen refugios para perros en un plazo de ocho semanas y que mantengan registros diarios de los animales capturados.

"Lo importante, y sin lo cual todo el esfuerzo sería inútil, es que no se debe liberar a ningún perro callejero", indicó el tribunal.

La decisión se aplica a Delhi y sus suburbios, que albergan a unos 30 millones de personas.

India alberga millones de perros callejeros y los ataques mortales son frecuentes, especialmente a niños y ancianos.

Según la Organización Mundial de la Salud, India registra más de un tercio de las muertes por rabia en el mundo, un problema agravado por la falta de programas de esterilización y por las restricciones legales para la eliminación de perros.