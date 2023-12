El Gobierno de India ha desvelado este viernes que ha reclamado formalmente a Pakistán la extradición de Hafiz Said, sospechoso de ser el 'cerebro' de los atentados perpetrados en 2008 en la ciudad de Bombay, que se saldaron con más de 170 muertos y más de 300 heridos.

"Hemos presentado una petición al Gobierno de Pakistán, junto a documentos relevantes de apoyo para que sea juzgado en uno de los casos contra él", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Arindam Bagchi. "Es una persona buscada en numerosos casos en India", ha recordado.

Así, ha manifestado que Said "es también una persona declarada por Naciones Unidas como terrorista" y ha resaltado que la petición fue presentada "hace unas semanas". "No tenemos un acuerdo de extradición, pero hemos pedido que sea entregado para que sea juzgado", ha zanjado en una rueda de prensa emitida por el Ministerio de Exteriores a través de su página web.

Said, fundador del grupo terrorista Lashkar-e-Taiba (LeT), fue detenido por las autoridades paquistaníes en conexión con cargos sobre financiación de terrorismo y sentenciado desde 2020 en varios casos.

India acusó a Pakistán de organizar los atentados de 2008 a través de LeT, fundada por Said en la década de los noventa, si bien Islamabad ha negado cualquier implicación y ha prometido en varias ocasiones actuar contra los milicianos de LeT, responsable de decenas de ataques en territorio indio.